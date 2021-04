Tunesien: Einreise für Pauschalurlauber ohne Quarantäne

München, 19.04.2021 | 08:54 | soe

Tunesien erleichtert Urlaubern, die eine Pauschalreise gebucht haben, ab dem 19. April die Einreise. Sie müssen sich nicht an die fünftägige Quarantänepflicht halten, wenn sie einen negativen und maximal 72 Stunden alten PCR-Test mitbringen. Für den Aufenthalt in Tunesien gelten jedoch weitere Bedingungen, an die sich auch Pauschaltouristen halten müssen.



Seit dem 9. April gilt in Tunesien eine schärfere Quarantänepflicht: Anstatt nur 48 Stunden müssen sich einreisende Urlauber nun für fünf Tage isolieren. Mit Wirkung zum 19. April wurde diese Regelung jedoch für Pauschaltouristen aufgehoben. Sie entgehen der Quarantäne bei der Einreise, wenn sie einen negativen PCR-Test mitbringen und durch einen Voucher für Flüge, gebuchte Unterkunft und Transfers nachweisen, dass sie im Rahmen einer Pauschalreise ins Land kommen. Dadurch entfällt für sie nach Angaben des tunesischen Fremdenverkehrsamtes auch die Pflicht, das Einreiseformular auszufüllen.Pauschalurlauber entgehen damit zwar der fünftägigen Quarantänezeit, müssen sich jedoch auch während des Aufenthaltes an weitere Regeln halten. So sind sie angehalten, beim Transfer zum Hotel in ihrer Reisegruppe zu bleiben. Auch Ausflüge sind nur in organisierter Form erlaubt, ein individuelles Verlassen des Hotelgeländes jedoch nicht. Diese Vorgabe wird von den Zielgebietsagenturen vor Ort kontrolliert. Da Tunesien vom Robert Koch-Institut derzeit als Corona-Risikogebiet eingestuft wird, müssen sich Urlauber zudem bei ihrer Rückkehr nach Deutschland an Test- und Quarantäneverpflichtungen halten.Für Individualreisende mit unabhängig gebuchten Flügen und Unterkünften gelten die Einreiseerleichterungen in Tunesien nicht. Sie müssen vor Reiseantritt ein online abrufbares Einreiseformular ausfüllen und in zweifacher Ausfertigung mitnehmen. Ein maximal 72 Stunden alter, negativer PCR-Test ist ebenfalls nötig. Zusätzlich müssen sich Individualurlauber nach ihrer Ankunft für fünf Tage in Hotel-Quarantäne begeben. Bei der Rückkehr nach Deutschland gilt die Pflicht zu Corona-Test und Quarantäne für sie ebenso.