Tunesien: PCR-Test für Kinder ab zwei Jahren nötig

München, 16.09.2021

Tunesien hat zum 15. September die Einreisebestimmungen verschärft. Bislang benötigten Einreisende erst ab einem Alter von zwölf Jahren einen negativen PCR-Test für den Grenzübertritt, nun wurde die Altersgrenze auf zwei Jahre abgesenkt. Dafür werden geimpfte Individualreisende wieder von der Quarantäne befreit.



Tunesien fordert von jedem Einreisenden, unabhängig von dessen Corona-Impfstatus, einen negativen PCR-Test. Ausgenommen davon sind seit dem 15. September nur noch Kleinkinder, die unter zwei Jahre alt sind, wie in den neuen Einreisebestimmungen auf der Homepage der tunesischen Botschaft in Berlin zu lesen ist. Der Test darf beim Check-in des Fluges nicht älter als 72 Stunden sein und muss entweder einen QR-Code haben oder von den zuständigen Gesundheitsbehörden stammen. Waren Pauschaltouristen bereits bislang von der Quarantäne im Urlaubsland ausgenommen, gilt dies fortan auch für vollständig geimpfte Individualurlauber. Sie müssen ihren Impfstatus mit einem entsprechenden Zertifikat nachweisen. Ungeimpfte Individualreisende sind weiterhin zu einer zehntägigen Hotelquarantäne nach der Einreise verpflichtet.Reisende, die im Rahmen eines Pauschalurlaubs nach Tunesien kommen, sind auch weiterhin unabhängig von ihrem Corona-Impfstatus von der Quarantäne befreit. Sie müssen bei der Einreise einen Voucher über die Buchung eines Hotels, eines Flugs und des Transfers vorlegen und dürfen sich während ihres Aufenthalts nur im Rahmen der Reisegruppe bewegen. Auch von ihnen wird ab einem Alter von zwei Jahren ein negativer PCR-Test verlangt, der nicht älter als 72 Stunden ist. Zudem fordern die tunesischen Behörden alle Reisenden zum Ausfüllen eines Einreiseformulars auf, die beiden daraus resultierenden Dokumente müssen je zweifach ausgedruckt und unterschrieben mitgeführt werden.Tunesien hat sich von der Pandemiewelle des Sommers erholt und verzeichnet inzwischen stabile Infektionszahlen auf mittlerem Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 135,8, ihr gegenüber steht jedoch eine relativ niedrige Impfquote von nur rund einem Viertel vollständig geimpften Einwohnern. Es gilt noch immer eine nächtliche Ausgangssperre von Mitternacht bis 5 Uhr, zudem kann es in den einzelnen Gouvernoraten zu unterschiedlichen Corona-Maßnahmen kommen. In Restaurants, Hotels und öffentlichen Gebäuden in Tunesien herrscht eine Maskenpflicht.