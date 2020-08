Corona: Einreise in die Ukraine ab Freitag nicht mehr möglich

München, 28.08.2020 | 09:52 | lvo

Die Ukraine macht die Grenzen für Ausländer wieder dicht. Bereits ab Freitag, 28. August, gilt der Einreisestopp in dem osteuropäischen Land. Wie das Auswärtige Amt berichtet, liegen derzeit noch keine Erkenntnisse zur Umsetzung oder möglichen Ausnahmen vor.



Ursprünglich sollte der Einreisestopp ab dem Wochenende vom 29. zum 30. August wirksam werden. Nun zieht die Ukraine den Ausschluss ausländischer Besucher um einen Tag vor. Deutschland war bisher in der „grünen“ Kategorie eingestuft, Reisende aus der Bundesrepublik unterlagen nach der Einreise demnach keiner Quarantänepflicht. Das Auswärtige Amt warnt weiterhin vor Reisen in die Ukraine.Auch Norwegen wird wieder strenger, nachdem Deutschland seitens der norwegischen Behörden zum Risikogebiet erklärt wurde. Ab dem 29. August gilt für Touristen aus Deutschland wieder eine Quarantänepflicht. Die Isolation muss für zehn Tage in einer geeigneten Unterkunft absolviert werden. Unterkünfte und Campingplätze mit gemeinschaftlich genutzten Wasch- und Küchenräumen zählen beispielsweise nicht zu geeigneten Unterkünften.