Unwetter auf den Kanaren am 26. November

Die Kanaren bereiten sich auf einen stürmischen Tag vor: Für den 26. November wurde eine Wetterwarnung für alle Inseln des Archipels herausgegeben. Die Behörden warnen vor einem Unwetter mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Außerdem kann es vor den Küsten zu hohem Wellengang kommen.



Einwohner und Urlauber auf den Kanarischen Inseln sind dazu aufgerufen, am 26. November im Freien besonders vorsichtig zu sein. Dies gilt vor allem in den Küstenregionen sowie in höher gelegenen Gebieten. Die Wellenhöhe auf dem Meer kann bis zu fünf Meter erreichen, auf Teneriffa wird zudem Starkregen erwartet. Besonders im Norden der Insel muss dann mit lokal auftretenden Sturzbächen gerechnet werden. Auf Teneriffa sowie auf Fuerteventura und Lanzarote gilt die Wetterwarnstufe Orange, für die übrigen Inseln Stufe Gelb.Bereits am Mittwoch hatte die spanische Wetterbehörde Aemet eine Warnung für Teneriffa, La Palma, La Gomera und El Hierro herausgegeben. Eine Besserung der Witterungsbedingungen wird erst zum Wochenende prognostiziert. Zunächst wird der Wind auf den Inseln abflauen, zum Freitagnachmittag soll sich dann auch der Wellengang wieder beruhigen.