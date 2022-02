Urlaub 2022: Vergleich spart bis zu 34 Prozent für identische Pauschalreise

München, 15.02.2022 | 16:09 | soe

Die Frühbuchersaison 2022 zeigt: In diesem Jahr ist die Reiselust der Deutschen wieder groß! Wer sich noch ein Reiseschnäppchen für den Sommerurlaub sichern möchte, sollte mit der Buchung nicht mehr allzu lange warten. Sparpotenzial ergibt sich dabei nicht nur aus attraktiven Frühbucherrabatten – durch einen Anbietervergleich können Urlauber und Urlauberinnen bei identischen Pauschalreisen bis zu 34 Prozent sparen, wie eine Analyse des Vergleichsportals CHECK24 zeigt.



Mit einem vorherigen Anbietervergleich können Reisende beim Sommerurlaub 2022 bis zu 34 Prozent sparen.

Der Nachholbedarf am Reisen ist immens. Reiseveranstalter und Airlines verzeichnen in der laufenden Frühbuchersaison hohe Buchungszahlen, weshalb viele Schnäppchen bereits vergriffen sind. Je früher der Sommerurlaub gebucht wird, desto höher ist die Auswahl an passenden Reiseangeboten zu günstigen Konditionen. Dabei locken jedoch nicht nur die Frühbucherrabatte selbst, durch einen vorherigen Vergleich der Anbieter können Reisende bis zu rund einem Drittel des Reisepreises einsparen.Eine Analyse des Reisevergleichsportals CHECK24 hat ergeben, dass Urlauber und Urlauberinnen bis zu 34 Prozent weniger zahlen, wenn sie vorab einen Anbietervergleich nutzen. So kostete eine Woche in einem 5-Sterne-Hotel auf Madeira inklusive Flug und Frühstück für eine dreiköpfige Familie zum Zeitpunkt der Erhebung beim günstigsten Anbieter 1.711 Euro, beim teuersten Veranstalter dagegen 2.575 Euro. Durchschnittlich wurde ein Sparpotenzial von 272 Euro in den 13 betrachteten Urlaubsregionen festgestellt. Besonders preiswert können Familien derzeit Pauschalreisen während der Sommerferien 2022 nach Sardinien, Mallorca und Madeira ergattern.Da im Zuge der Corona-Pandemie Flexibilität für viele Reisenden ein wichtiger Buchungsfaktor geworden ist, ermöglichen zahlreiche Veranstalter kostenfreie Stornierungen bis 14 Tage vor Reiseantritt. Mitunter ist eine Reiseabsage ohne extra Gebühren sogar bis 24 Stunden vor dem geplanten Abflug möglich. Im CHECK24 Reisevergleich können solche Angebote per Filterfunktion einfach gefunden werden.