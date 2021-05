Urlaub in Griechenland: Lockerungen ab 15. Mai und keine Quarantäne

München, 14.05.2021 | 08:15 | soe

In Griechenland endet am 15. Mai der rund sechs Monate andauernde Lockdown mit umfangreichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Für Deutsche bedeutet dies, in Verbindung mit der neuen deutschen Einreiseverordnung, einen komplett quarantänefreien Urlaub in dem Land. Weiterhin zu beachten sind jedoch Sonderregeln für die Reise zu den griechischen Inseln.



Griechenland beendet am 15. Mai den Lockdown, Urlauber aus Deutschland können ohne Quarantäne einreisen.



Flug oder Fährfahrt zu griechischen Inseln nur mit Test



Wer mit dem Flugzeug oder der Fähre auf die griechischen Inseln reisen möchte, muss entweder einen vollständigen Corona-Impfschutz, eine zwischen zwei und neun Monaten zurückliegende Genesung oder einen negativen Corona-Test nachweisen. Im letztgenannten Fall werden PCR-Tests (maximal 72 Stunden alt), Antigen-Schnelltestes (maximal 24 Stunden alt) und Selbsttests (maximal 24 Stunden alt) anerkannt. Die Nachweispflicht gilt für alle Reisenden ab fünf Jahren. Wer aus dem Ausland direkt auf eine griechische Insel reist, muss ohnehin eine Impfung, Genesung oder einen negativen PCR-Test für die Einreise nach Griechenland besitzen. Demnach ist die gesonderte Testpflicht für die griechischen Inseln vor allem für Urlauber mit Zwischenstopp auf dem Festland Griechenlands interessant, zudem müssen sich auch die Einheimischen daran halten. Ausnahmen gelten für Evia, Lefkada und Salamina: Diese Inseln unterliegen den Sonderregelungen laut einem Bericht der Greek Travel Pages nicht.



Urlaub in Griechenland komplett ohne Quarantäne



Zum 15. Mai entfällt in Griechenland die Quarantänepflicht für Einreisende aus EU-Staaten und damit auch aus Deutschland. Für die Einreisen über einige ausgewählte Flughäfen war sie bereits seit dem 19. April ausgesetzt worden. Seit dem 13. Mai gilt für Urlaubsheimkehrer nach Deutschland zudem eine neue Einreiseverordnung, welche keine zwingende Quarantäne mehr nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet vorschreibt. Stattdessen müssen Rückreisende, beispielsweise aus Griechenland, nur noch einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test oder einen maximal 48 Stunden alten Antigentest vorlegen. Alternativ werden auch ein Impf- oder Genesungsnachweis anerkannt. Diese Regelung greift jedoch nur für Risikogebiete ohne Sonderstatus, Griechenland wird vom Robert Koch-Institut derzeit als solches eingestuft.



