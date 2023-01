Einreisebeschränkungen verlängert: USA fordern weiterhin Impfnachweis

München, 11.01.2023 | 11:22 | twi

Die Vereinigten Staaten haben ihre coronabedingten Einreisebeschränkungen verlängert und fordern weiterhin einen Impfnachweis. Ursprünglich sollte die Regelung Anfang Januar auslaufen, sie soll nun jedoch um drei weitere Monate beibehalten werden. Reisende müssen bis dahin ein vollständiges Impfschema gegen COVID-19 vorweisen können.



Die USA halten am Impfnachweis als Einreisebeschränkung weiterhin fest. Nachdem die Regelung ursprünglich am 8. Januar auslaufen sollte, wurde sie von der Transportation Security Administration (TSA) nun um drei Monate bis zum 10. April verlängert. Nach der 20-monatigen Grenzschließung während der Hochphase der Corona-Pandemie hatten die Vereinigten Staaten im November 2021 ihre Grenzen geöffnet und fordern seither eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus. Eine Auffrischungsimpfung ist jedoch nicht vorgeschrieben. Im Normalfall wird der Impfschutz bereits vor Abflug in die USA überprüft, wer keinen Nachweis vorlegen kann, wird nicht ins Flugzeug gelassen. Ausnahmeregelungen gibt es nur für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und dies mittels Attest belegen können, sowie für Beschäftigte im diplomatischen Dienst.Grund für die verlängerte Regelung ist wohl die massive Infektionswelle, die derzeit in China grassiert. Expertinnen und Experten sind besorgt, dass sich dort gegebenenfalls neue Virusvarianten bilden und in die Vereinigten Staaten gelangen können. Wer über China, Hongkong oder Macau in das Land einreiset, muss zusätzlich zur Impfung einen maximal 48 Stunden alten, negativen Antigen- oder PCR-Test auf das Coronavirus vorlegen. Zudem müssen auch Transitreisende in den USA über einen Impfnachweis verfügen. Vor dem Abflug sind USA-Reisende verpflichtet, ein Gesundheitsformular auszufüllen, das als PDF-Datei über die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes heruntergeladen werden kann. Darüber hinaus sollten sich Urlauberinnen und Urlauber über die derzeitigen Regelungen in den unterschiedlichen Bundesstaaten und Counties informieren.Neben dem Impfnachweis und dem Gesundheitsformular muss bei der Einreise in die USA ein mindestens bis zum Tag der Ausreise gültiger Reisepass vorgelegt werden. Zudem sind Reisende verpflichtet, über ein Visum oder eine ESTA-Genehmigung verfügen. Letztere ermöglicht im Zeitraum von zwei Jahren die mehrmalige Einreise ohne Visum, wenn Urlauberinnen und Urlauber bestimmte Anforderungen erfüllen, die auf der Website der US-Botschaft eingesehen werden können.