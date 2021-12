USA erwägen Verschärfung der Einreisebestimmungen noch vor Weihnachten

München, 01.12.2021 | 08:28 | soe

Die USA bereiten offenbar aufgrund der sich ausbreitenden Omikron-Mutation des Coronavirus striktere Einreiseregeln vor. Nach einem Bericht der Washington Post soll die Testpflicht für Einreisende verschärft werden, auch die Verhängung einer Quarantäne ist im Gespräch. Die neuen Bestimmungen werden derzeit noch innerhalb der US-Regierung diskutiert und sollen am 2. Dezember von Präsident Joe Biden verkündet werden.



Die USA bereiten eine Verschärfung der Einreisebestimmungen aufgrund der Omikron-Mutation vor.

Die größte Tageszeitung Washingtons beruft sich in ihrem Artikel vom 30. November auf die Aussage von Beamten des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums. Demnach wird aktuell ein neuer Gesetzentwurf mit einer verbesserten Anti-COVID-Strategie für den kommenden Winter ausgearbeitet, der auch strengere Einreisebestimmungen enthalten soll. Konkret wird eine Erweiterung der Testpflicht angekündigt: Künftig sollen sich alle Flugreisenden in die USA binnen eines Tages vor ihrer Ankunft auf das Coronavirus testen lassen müssen. Dies ist unabhängig vom Impfstatus der Person oder ihrem Abreiseland vorgesehen.Zusätzlich zu dem Test binnen 24 Stunden vor der Einreise schlagen die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vor, alle ankommenden Reisenden zwischen dem dritten und dem fünften Tag nach der Ankunft in den USA noch einmal testen zu lassen. Der von der Behörde verfasste Entwurf der neuen Gesundheitsverordnung wird derzeit vom Weißen Haus und dem amerikanischen Gesundheitsministerium geprüft. Darin noch nicht enthalten, jedoch künftig als Ergänzung möglich sei zudem die Pflicht einer siebentägigen Quarantäne bei der Einreise in die USA, auch wenn die Corona-Tests negativ ausfallen. Die Maßnahmen sollen nach dem Willen des CDC jeweils sowohl für ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, als auch für Einheimische gelten, die in die USA reisen beziehungsweise zurückkehren.Noch ist nicht geklärt, in welchem Maße die geforderten Änderungen von der US-Regierung beschlossen werden und wann sie in Kraft treten sollen. Nach Aussage eines Beamten wird angesichts der raschen globalen Verbreitung der Omikron-Mutation der Zeitfaktor jedoch eine große Rolle spielen, weshalb eine rasche Umsetzung binnen einer oder zwei Wochen erwartet wird. Damit würden sich die Einreiseregeln noch vor dem Weihnachtsfest ändern. Die USA erlauben seit dem 8. November wieder touristische Einreisen aus europäischen Ländern. Reisende aus Deutschland müssen nach aktuellem Stand vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein und ab einem Alter von zwei Jahren einen negativen, höchstens 72 Stunden alten PCR- oder Antigen-Test mit negativem Ergebnis vorlegen.