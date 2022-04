Venedig: Besucher brauchen künftig Reservierung

München, 21.04.2022 | 11:39 | soe

Venedig plant eine verpflichtende Online-Anmeldung für Besucher und Besucherinnen der Altstadt. Ab dem Sommer sollen Reisegäste ihren Aufenthalt im Zentrum der Lagunenstadt vorab kostenfrei reservieren, ab 2023 ist ein kostenpflichtiges Ticket für die auf dem Wasser liegenden Teile der Stadt vorgesehen. Hotelgäste mit einer Unterkunft innerhalb von Venedig sollen dieses jedoch nicht erwerben müssen.



Die Neuerung gab Venedigs Tourismus-Beauftragter Simone Venturini am 20. April gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekannt. Vorausgegangen war dem Entschluss der Stadt die Rückkehr des Massentourismus, gegen den Venedig bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie gekämpft hatte. Über das Osterfest Mitte April kamen erneut mehrere Hunderttausend Urlauber und Urlauberinnen in die Lagunenstadt, vor Attraktionen wie dem Markusdom bildeten sich lange Warteschlangen. Durch die Einführung der vorherigen Online-Reservierung erhofft sich die Stadtverwaltung einen besseren Überblick darüber, wann sich wie viele Besucher und Besucherinnen in der Altstadt aufhalten. Wann genau die Anmeldung starten soll, wird noch verkündet.Während die ab Sommer 2022 angedachte Reservierung des Besuchs gratis sein soll, ist ab kommendem Jahr die Einführung eines kostenpflichtigen Tickets geplant. Dieses sollen Tagesgäste erwerben müssen, wenn sie die auf dem Wasser befindlichen Teile von Venedigs Zentrum betreten wollen. Wer ein Hotelzimmer innerhalb der Lagunenstadt bucht, benötigt die zusätzliche Zutrittserlaubnis hingegen nicht. Auch für Einheimische bleibt der Aufenthalt in der Altstadt selbstverständlich nicht anmeldepflichtig.Mit der Ankündigung der Tagestickets ab 2023 wurde die Einführung eines Eintrittsgeldes für Venedig erneut verschoben. Bereits mehrfach hatte die Stadtverwaltung den Start der Zutrittsgebühr für die jeweils nächste Saison angekündigt, zuletzt für den Sommer dieses Jahres. Vorgesehen war zuletzt ein Tagespreis von fünf Euro; ob dieser auch für 2023 beibehalten werden soll, ist noch nicht bekannt.