Versailles: Wo hat Marie Antoinette ihren Kuchen gegessen?

München, 05.06.2023 | 14:22 | spi

Das Schloss Versailles öffnet am 20. Juni den Zugang zu den Privaträumen von Marie Antoinette, der berühmt-berüchtigten letzten Königin von Frankreich. Auf zwei Etagen erstrecken sich ihre Gemächer, die künftig wieder besichtigt werden dürfen. Touristinnen und Touristen können dort tief in das private Leben von Marie Antoinette abtauchen und den luxuriösen Pomp des 18. Jahrhunderts bestaunen.



Marie Antoinette liebte besondere Farben wie hier im Méridienne-Zimmer. © Palace of Versailles / T. Garnier

„Wenn Sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen!“ – mit diesem Zitat ist Marie Antoinette in die Geschichte eingegangen. Allerdings hat sie diesen Satz nie gesagt. Halbwahrheiten bestimmen noch heute die Wahrnehmung der zum Tode verurteilten Königin. In ihren Privaträumen im Schloss Versailles erfahren geschichtsinteressierte Reisende mehr über ihre wahre Lebenssituation und ihren Alltag. Zumindest in einer Hinsicht stimmt das öffentliche Bild von Marie Antoinette mit der Wirklichkeit überein.Seien es nun ausgefallene Frisuren, die mehrere Stunden Arbeit in Anspruch nahmen oder extravagante Kleider, die die einflussreichsten Modemachenden der Königin im wöchentlichen Takt präsentierten: Die höfische Welt schaute auf Marie Antoinette. Nicht weniger ausgefallen und luxuriös gestaltete sie ihre Räumlichkeiten im Schloss Versailles. Allein die Bezeichnung „cabinet doré“, zu Deutsch das „Goldene Kabinett“, zeugen von der prächtigen Ausstattung der royalen Räumlichkeiten. Im angrenzenden Méridienne-Zimmer findet sich das wohl kostbarste Dekor des gesamten Palastes.Das weltbekannte Gebäude in der gleichnamigen Stadt neben Paris zieht jährlich bis zu 15 Millionen Touristinnen und Touristen an. Neben den Gemächern von Marie Antoinette gelten der 75 Meter lange Spiegelsaal und die Gärten im Stile des 17. Jahrhunderts als touristische Höhepunkte. Am 30. Mai eröffnete zudem der Parfümeriegarten, in dem über 100 verschiedene Pflanzen wachsen, die in der Parfümherstellung eine wichtige Rolle spielen.