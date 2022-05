Vietnam eröffnet längste Glasbodenbrücke der Welt

München, 04.05.2022 | 10:12 | soe

Vietnam bietet Touristen und Touristinnen seit dem Wochenende eine neue Attraktion. Im Bezirk Moc Chau wurde die wahrscheinlich längste Glasbodenbrücke der Welt eröffnet, eine 632 Meter messende Konstruktion aus gehärtetem Glas. Eine Aufnahme der Bach-Long-Brücke ins Guinness-Buch der Rekorde wurde bereits beantragt.



Die Glasbodenbrücke in Zhangjiajie, China, galt 2016 als längste ihrer Art. Nun ist die Bach-Long-Brücke in Vietnam Rekordhalter.

Übersetzt bedeutet der Name der Brücke „Weißer Drache“ und ein Blick auf das Konstrukt aus weißen Tragkabeln und transparentem Boden erinnert tatsächlich an ein übergroßes Fabelwesen, das sich 150 Meter über einem Tal zwischen zwei Bergen erhebt. Bereits am Eröffnungstag am 30. April waren mehr als 100 Besucher und Besucherinnen, teils aus weit entfernten Regionen des Landes, angereist. Binnen drei Tagen wurde die Brücke dann von mehr als 15.000 Gästen besucht, jeweils 500 Menschen gleichzeitig dürfen sich auf der Konstruktion aufhalten.Das Betreten der Brücke ist nur etwas für Schwindelfreie: Auf einer Länge von 342 Metern spannt sich die Brücke über die Klippen, 290 Meter führen über einen Abgrund und die Baumwipfel. Der durchsichtige Boden besteht aus drei Schichten gehärtetem Glas aus der Fertigung des französischen Unternehmens Saint-Gobain. Selbst im Fall, dass eine Scheibe nachgeben sollte, würde die Brücke laut Aussage der Erbauer noch immer ein Gewicht von fünf Tonnen tragen können. Den Härtetest hat das Bauwerk bereits vor der Eröffnung über sich ergehen lassen müssen, als schwere Lastwagen und Pkw darüberfuhren. Für die reguläre Nutzung sind jedoch nur Fußgänger und Fußgängerinnen zugelassen, die eine Eintrittsgebühr bezahlen müssen.Die Behörden der Region erhoffen sich durch die Bach-Long-Brücke den Besuch von noch mehr Urlauberinnen und Urlaubern. Bereits jetzt gilt die Provinz rund 200 Kilometer westlich der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi als beliebtes Touristenziel. Zu den Highlights des pittoresken Hochlands gehören Wasserfälle, Teeplantagen und eine berühmte Fledermaushöhle, bewohnt wird sie unter anderem von mehreren Bergvölkern. Um die Bach-Long-Brücke ins Guinness-Buch der Rekorde eintragen zu lassen, wurde bereits ein Dossier eingereicht. Aktuell hält den Titel als längste Glasbodenbrücke der Welt ein Bauwerk in der chinesischen Provinz Guangdong mit 526 Metern Länge, das im Jahr 2020 eröffnet wurde. Zuvor galt seit 2019 eine 518 Meter lange Glasbodenbrücke in Jiangsu als Rekordhalter, ab 2016 durfte sich die Glasbrücke Zhangjiajie mit 430 Metern Länge dieses Titels rühmen.