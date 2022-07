USA: Waldbrand im Yosemite Nationalpark in Kalifornien

München, 12.07.2022 | 10:42 | cge

Im Yosemite Nationalpark im Kalifornien ist in der vergangenen Woche ein Waldbrand ausgebrochen. Das sogenannte „Washburn“-Feuer breitet sich seit Donnerstag im Süden des beliebten US-amerikanischen Nationalparks aus. Infolgedessen wurden Mariposa Grove, ein beliebter Mammutbaumhain, sowie eine Zufahrtsstraße im Süden des Parks für Besucherinnen und Besucher geschlossen.



Mehrere Hundert Feuerwehrleute sowie Helfer und Helferinnen kämpfen aktuell gegen die Flammen, die die Mariposa Grove mit ihren Riesenmammutbäumen bedrohen. Um diese zu schützen, wird unter anderen ein bodennahes Sprinklersystem genutzt, das die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung der Bäume erhöhen soll. Zudem werden leicht entzündliche Materialien wie trockene Äste am Boden entfernt. Seit dem Ausbruch konnte sich das Feuer bereits auf 1.000 Hektar Fläche ausbreiten, bewege sich jetzt jedoch langsam, wie die Washington Post meldet. Zur Brandursache wurde eine Untersuchung eingeleitet.Die Gegend um Wawona sowie die Mariposa Grove sind bis auf weiteres geschlossen. Auch der als Wawona Road bekannte Highway 41 südlich von Yosemite West ist derzeit nicht befahrbar. Besucher und Besucherinnen können die Straßen El Portal Road (Highway 140), Big Oak Flat Road (Highway 120 East) oder Tioga Road (Highway 120 West) nutzen, um in den Yosemite Nationalpark zu gelangen. Der Rest des Parks bleibt für Besucherinnen und Besucher geöffnet, Reservierungen sind erforderlich. Der Nationalpark weist darauf hin, dass es aufgrund der Schießung des Südeingangs an anderen Eingängen zu längeren Wartezeiten kommen kann.Mariposa Grove am Südrand des Yosemite Nationalparks ist für seine mehr als 2.000 Jahre alten Mammutbäume, auch Sequoias genannt, bekannt und zudem der größte Hain der Baumart im Park. Hier befindet sich auch der berühmte Grizzly Giant, der als ältester Mammutbaum des Hains und mit 63 Metern als höchster Sequoia des Yosemite Nationalparks gilt. Bereits seit 1864 ist Mariposa Grove ein Naturschutzgebiet.