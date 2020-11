Empire State Trail: Wandern von New York nach Kanada

München, 12.11.2020 | 09:12 | lvo

In den USA soll zum Ende des Jahres ein neuer Wander- und Radweg fertiggestellt sein. Der neue „Empire State Trail“ führt Wanderer und Radfahrer dann aus dem Herzen der Metropole New York bis an die kanadische Grenze. Der neue Trail wird eine Länge von 1.200 Kilometern umfassen.



Der Empire State Trail wird zum Ende des Jahres fertig sein.



Der „Empire State Trail“ wurde im Jahr 2017 von Gouverneur Andrew Cuomo initiiert. Der neue Wanderweg soll sowohl den Tourismus im Bundesstaat New York ankurbeln als auch die Bevölkerung zu einem aktiveren Lifestyle animieren. Drei Jahre lang wurden neue Wege gebaut und Lücken zwischen den bereits bestehenden Wanderwegen „Erie Canalway“ und „Hudson River Valley Greenway“ geschlossen. Der erste Teilabschnitt des Weges führt von der Millionenstadt New York entlang des Hudson River nach Norden bis in die Stadt Albany. Von Albany aus haben Wanderer dann die Wahl zwischen zwei Routen. Der westliche Weg führt nach Buffalo, unweit der berühmten Niagara Fälle. Die nördliche Route bringt Wanderer und Radfahrer über Pittsburgh bis nach Rouse Point. Entlang beider Strecken erwarten die Besucher kulturelle Sehenswürdigkeiten wie Museen und Brauereien sowie einzigartige Landschaftszüge.Der „Empire State Trail“ wurde im Jahr 2017 von Gouverneur Andrew Cuomo initiiert. Der neue Wanderweg soll sowohl den Tourismus im Bundesstaat New York ankurbeln als auch die Bevölkerung zu einem aktiveren Lifestyle animieren. Drei Jahre lang wurden neue Wege gebaut und Lücken zwischen den bereits bestehenden Wanderwegen „Erie Canalway“ und „Hudson River Valley Greenway“ geschlossen.

