Sri Lanka: Zyklon Burevi nähert sich Ostküste

Sri Lanka erwartet am späten Abend des 2. Dezember (Ortszeit) das Auftreffen von Zyklon Burevi. Der tropische Wirbelsturm soll den Inselstaat an der Ostküste des Landes erreichen und heftige Regenfälle sowie starke Winde mit sich bringen. Vorsorglich fanden in den betroffenen Gebieten Evakuierungen statt.



Rund 75.000 Menschen im Distrikt Trincomalee mussten zu ihrer eigenen Sicherheit vorübergehend ihre Wohnungen verlassen und kamen in Notunterkünften unter. Zyklon Burevi soll Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometer erreichen und örtlich bis 200 Millimeter Regen pro Quadratmeter bringen. In der Folge kann es zu Sturzfluten kommen, auch Schäden an lokalen Gebäuden und Stromleitungen sind nicht auszuschließen. Personen in der betroffenen Region sind dazu aufgerufen, nicht ins Freie zu gehen und die Wettersituation über die lokalen Medien zu verfolgen.Ab Donnerstag soll Burevi nach Vorhersagen der Meteorologen weiter in Richtung des Arabischen Meeres ziehen und dabei am Freitag auch die südlichen Regionen Indiens passieren. Dort werden jedoch durch die zwischenzeitliche Abschwächung geringere Schäden erwartet. Der indische Katastrophenschutz hat dennoch zur Absicherung 26 Teams in die südlichen Bundesstaaten Tamil Nadu und Kerala entsandt sowie die Wetterwarnstufe Rot verhängt.