Zyklon Yasa nimmt Kurs auf Fidschi

München, 16.12.2020 | 13:27 | soe

Die Fidschi-Inseln bereiten sich auf das Auftreffen von Zyklon Yasa vor. Der Tropensturm wird derzeit Kategorie 5 zugeordnet und soll den Archipel aller Voraussicht nach am Abend des 17. Dezember erreichen. Der Wetterdienst warnt vor Windgeschwindigkeiten von bis zu 315 Stundenkilometern.



Der Inselstaat Fidschi bereitet sich auf Zyklon Yasa vor.

Die Menschen in der Region wurden von den Behörden zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. Nach Aussage der Meteorologen wird sich Yasa über die beiden Hauptinseln Viti Levu und Vanua Levu bewegen und einen Kurs nach Südosten einschlagen. Dabei bringt der Tropensturm heftige Winde mit sich, zusätzlich muss mit Starkregen gerechnet werden. Dieser kann Sturmfluten verursachen. Vorsorglich wurden die Schulen geschlossen und Evakuierungszentren eingerichtet. Premierminister Frank Bainimarama bereitete die Bevölkerung auf massive Verwüstungen in den Dörfern sowie der Infrastruktur der Inseln vor. Die Menschen sollen nach Möglichkeit zuhause bleiben und sich Notvorräte anlegen. Fischerboote wurden in die Häfen zurückbeordert, da es vor der Küste zu zehn Meter hohen Wellen kommen kann.Parallel zu Yasa hat sich vor den Tonga-Inseln Sturm Zazu gebildet. Tonga liegt etwa 800 Kilometer vom Fidschi-Archipel entfernt. Zazu gehört der Kategorie 1 an und erreicht Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Er hat Tonga jedoch bereits nördlich passiert und dabei nur geringe Schäden angerichtet, auf seinem weiteren Weg liegen gemäß Vorhersage der Wetterexperten nun keine Landmassen mehr. Die Inseln im Südpazifik werden immer wieder von Tropenstürmen heimgesucht. Im April 2020 richtete Zyklon Harold schwere Schäden an, damals waren neben Fidschi auch die Inseln der Staaten Vanuatu, Tonga und der Salomonen betroffen.