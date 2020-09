Amsterdam und Rotterdam schaffen Maskenpflicht ab

München, 01.09.2020 | 09:43 | soe

Amsterdam und Rotterdam wollen die vor knapp einem Monat eingeführte verschärfte Maskenpflicht wieder aufheben. Sie galt seit dem 5. August im Freien auf belebten Straßen und Plätzen, da dort der Mindestabstand zwischen Personen nicht gewährleistet werden konnte. Inzwischen ist der Mund-Nase-Schutz im Freien in den niederländischen Metropolen nicht mehr notwendig, da sie weniger Besucher verzeichnen.



In Amsterdam und Rotterdam gilt ab sofort im Freien keine Maskenpflicht mehr.

Die Hauptsaison neigt sich in Amsterdam und Rotterdam dem Ende zu, sodass weniger Touristen anreisen und die Abstände im Freien leichter einzuhalten sind. Demnach muss nun seit dem 31. August auf den Shoppingmeilen, Märkten und im Rotlichtbezirk kein Mund-Nase-Schutz mehr getragen werden. Durch das kühlere Wetter und den Beginn der Nebensaison erwarten die Behörden eine Entspannung des Besucherzustroms. In den Niederlanden muss nur in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht eingehalten werden.Verschärft wurden die Regeln zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes hingegen auf der Urlaubsinsel Mallorca . Dort gilt ab sofort eine strengere Maskenpflicht in Restaurants und im öffentlichen Nahverkehr. Wer auf sein bestelltes Essen wartet, muss während dieser Zeit Mund und Nase bedeckt halten. In öffentlichen Verkehrsmitteln durfte die Maske bislang nur zum Konsumieren von Speisen und Getränken abgenommen werden. Dies ist fortan jedoch verboten, wodurch die Maskenpflicht permanent gilt.