Spanien: Auf Mallorca gelten neue Corona-Regeln

München, 31.08.2020 | 10:53 | lvo

Die balearische Landesregierung hat neue Corona-Restriktionen bekanntgegeben. Die neuen Regelungen gelten ab sofort. Sie umfassen laut einem Bericht der Mallorcazeitung unter anderem eine verschärfte Maskenpflicht, die Beschränkung der maximalen Personenanzahl sowie ein ausgeweitetes Rauchverbot.



Auf Mallorca gelten ab sofort strengere Corona-Bestimmungen.

Das Limit an Gästen in gastronomischen Lokalen wird auf 50 Prozent herabgesetzt. Eine Ausnahme bilden dabei kleine Bars und Restaurants mit einer maximalen Kapazität von bis zu 50 Gästen: Diese dürfen zu 75 Prozent belegt werden. Auch Fitnessstudios dürfen ab sofort nur noch zu 50 Prozent statt wie bislang zu 75 Prozent ausgelastet werden. Private Treffen sind auf maximal zehn Personen begrenzt, bei Hochzeiten sinkt das Limit auf 125 Personen im Freien und 60 in Innenräumen. Um widerrechtliche Zusammenkünfte zu unterbinden, werden städtische Parks und Strände nachts geschlossen. Die Sperre gilt von 21 bis 7 Uhr.Weiterhin wurde das bestehende Rauchverbot verschärft. Dieses gilt nun im öffentlichen Raum, auch wenn der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Auch für das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes gelten neue Bestimmungen. So muss die Maske im Restaurant auch während der Wartezeit auf das Essen getragen werden. Im öffentlichen Nahverkehr wird das Essen und Trinken verboten, wodurch auch hier eine permanente Maskenpflicht herrscht. Bei Verstößen drohen Geldbußen in Höhe von 100 Euro.