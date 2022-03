Bali erlaubt Einreise ohne Quarantäne

München, 01.03.2022 | 08:51 | soe

Bali-Fans dürfen sich freuen: Ab dem 14. März erlaubt die beliebte indonesische Urlaubsinsel wieder die Einreise ausländischer Touristen und Touristinnen, ohne dass diese sich in Quarantäne begeben müssen. Bedingung ist ein vollständiger Corona-Impfschutz, darüber hinaus müssen weitere Auflagen wie PCR-Tests und Hotelbuchungen erfüllt werden. Die Lockerung ist ein Testprojekt der Regierung Indonesiens, um wieder mehr internationale Besucher und Besucherinnen auf die stark auf den Tourismus angewiesene Insel zu locken.



Als vollständig geimpft gelten Einreisende für die indonesischen Behörden, wenn sie das Grundimpfschema abgeschlossen hat, eine Auffrischungsimpfung ist für die Anerkennung des Status nicht notwendig. Neben einem Nachweis über den Corona-Impfschutz benötigen Urlauber und Urlauberinnen ab Mitte März die Buchungsbestätigung eines Hotels für mindestens vier Nächte. In diesem ist auch das Ergebnis des ersten PCR-Tests abzuwarten, welcher direkt nach der Ankunft durchgeführt werden muss. Die Resultate liegen in der Regel binnen 24 Stunden vor. Ein weiterer PCR-Test wird am dritten Tag nach der Einreise nötig, nach Erhalt des ersten negativen Testergebnisses dürfen sich die Reisenden jedoch bereits frei im Land bewegen. Bei internationalen Veranstaltungen müssen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zudem täglich einem Antigen-Schnelltest unterziehen.Eine weitere Lockerung stellt die Rückkehr des Visa on Arrival-Programms dar, welches im Zuge der Corona-Pandemie ausgesetzt worden war. Internationale Besucher und Besucherinnen mussten deshalb vor der Anreise nach Bali ein Visum beantragen, was mit erhöhten Kosten und bürokratischem Aufwand einherging. Ab dem 14. März werden die Visa wieder bei der Ankunft ausgestellt, wodurch sich die Einreise viel bequemer und günstiger gestaltet.Die Lockerungen für die Einreise nach Bali stellen für die indonesische Regierung eine Versuchsphase dar, um eine Rückkehr zum normalen Reiseverkehr für das gesamte Land zu testen. Verläuft die Probezeit gut und es kommt nicht zu größeren Virusausbrüchen auf der Insel, soll die Quarantäne auch für Einreisen in andere Regionen Indonesiens fallengelassen werden. Möglicherweise ist dies schon ab dem 1. April der Fall. Derzeit müssen sich Einreisende in das südostasiatische Land noch für fünf Tage in Isolation begeben, wenn sie das Grundimpfschema abgeschlossen haben. Durch den Nachweis einer erhaltenen Auffrischungsimpfung verkürzt sich die Quarantänezeit auf drei Tage nach der Einreise.