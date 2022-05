Bali: Indonesien erlaubt Einreise ohne Corona-Test

München, 18.05.2022 | 07:59 | soe

Indonesien hat zum 18. Mai seine Einreiseregeln erneut gelockert. Wer die beliebte Insel Bali oder andere Landesteile besuchen möchte und vollständig geimpft ist, muss fortan keinen Corona-Test vor der Einreise mehr vornehmen lassen. Zudem entfällt in dem südostasiatischen Land seit heute die Maskenpflicht im Freien.



Indonesien erlaubt seit dem 18. Mai die Einreise für Geimpfte gänzlich ohne Corona-Test.

Der verpflichtende PCR-Test nach der Ankunft in Indonesien war bereits zum 11. April abgeschafft worden, seither musste allerdings bei der Einreise noch ein vorab erfolgter Test vorgelegt werden. Von heute an ist diese Regel in dem beliebten Urlaubsland jedoch aufgehoben, wie der indonesische Präsident Joko Widodo am Dienstag bekanntgab. Reisende mit vollständigem Corona-Impfschutz dürfen damit gänzlich ohne zusätzliche Tests nach Bali und in alle übrigen Regionen Indonesiens kommen. Die Impfung gilt jedoch nach wie vor als Einreisebedingung für alle ab 18 Jahren: Nur wer mindestens doppelt geimpft ist, darf nach Indonesien einreisen. Ausnahmen herrschen lediglich für Personen, die aus medizinischen Gründen nachweislich nicht geimpft werden können. Der Impfstatus kann bei der Einreise durch das digitale COVID-Zertifikat der EU nachgewiesen werden, welches Indonesien seit dem 11. Mai akzeptiert.Corona-Tests sind für die Einreise nach Indonesien von nun an weder vor noch nach der Ankunft nötig, weitere Bedingungen müssen aber nach wie vor erfüllt werden. So ist für deutsche Staatsangehörige ein touristisches Visum nötig, dieses kann aber auch „on arrival“, also direkt bei der Ankunft, beantragt werden. Die Behörden fordern dafür die Vorlage eines gültigen Reisepasses, ein Rück- oder Weiterflugticket in ein anderes Land, den Nachweis einer Corona abdeckenden Krankenversicherung sowie das Herunterladen und Ausfüllen der App PeduliLindungi.Ebenfalls zum 18. Mai lässt Indonesien die bisher noch geltende Maskenpflicht unter freiem Himmel fallen. Laut Aussage Präsident Joko Widodos sei die Corona-Pandemie immer besser unter Kontrolle, weshalb die jüngsten Lockerungen auf ein Leben mit dem Virus abzielen. In öffentlichen Innenräumen und Verkehrsmitteln muss der Mund-Nase-Schutz jedoch weiterhin angelegt werden, für ältere und besonders gefährdete Menschen gilt eine generelle Empfehlung zum Masketragen.