Corona in Belgien: Maskenpflicht ab 25. Juli in der Öffentlichkeit

München, 24.07.2020 | 10:42 | lvo

Belgien verzeichnet derzeit einen Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Aus diesem Grund wird die Maskenpflicht ab dem 25. Juli verschärft. Teilweise muss der Mund-Nase-Schutz nach Informationen des Branchenmagazins Reise vor 9 auch im Freien getragen werden.



Belgien führt eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit ein.

Ab Samstag müssen sowohl Einheimische als auch Besucher in Belgien die Mund-Nase-Schutzmaske zum Teil auch draußen tragen. Dies gilt auf Märkten im Freien sowie in belebten Einkaufsstraßen des Landes. Zusätzlich besteht die Maskenpflicht weiterhin in Geschäften, Supermärkten, Kinos, Museen, Kirchen, öffentlichen Gebäuden sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Weiterhin wurden geplante Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Belgien verschoben. Laut Aussagen der Regierungschefin Sophie Wilmes sollen Messen und Ausstellungen noch bis mindestens zum 1. September ausgesetzt werden.Auch auf Mallorca muss die Atemschutzmaske im öffentlichen Bereich getragen werden. Seit dem 13. Juli gilt dies auch, wenn der Sicherheitsabstand zwischen Personen gegeben ist. Auf den Balearen gibt es jedoch Ausnahmen der Maskenpflicht: So muss diese beispielsweise am Strand, am Pool oder beim Sport nicht getragen werden.