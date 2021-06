Belgien: Einreise ohne Corona-Test und Quarantäne

München, 09.06.2021 | 08:13 | soe

Belgien erlaubt ab sofort Einreisen aus Deutschland ohne Quarantäne oder negativen Corona-Test. Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen für das Land schreibt, wird die Bundesrepublik fortan von den belgischen Behörden der orangenen Corona-Risikokategorie zugeordnet. Damit entfällt die bislang geltende siebentägige Quarantänepflicht, zur Einreise wird auch kein Corona-Test mehr benötigt.



Belgien aktualisiert wöchentlich seine Einstufung aller Länder in rote, orangene und grüne Regionen, abhängig von deren jeweiliger Infektionslage. Dank der deutlich gesunkenen Inzidenzwerte darf sich Deutschland seit dieser Woche über eine Herabstufung aus der roten in die orangene Risikokategorie freuen. Es gilt somit als Land mit mäßiger Ansteckungsgefahr. Damit wird die Einreise nach Belgien deutlich erleichtert: Nicht nur die mindestens siebentägige Quarantäne entfällt, Reisende benötigen für den Grenzübertritt nicht einmal mehr ein negatives Corona-Testergebnis. Gefordert wird jedoch nach wie vor das Ausfüllen eines elektronischen Passenger Locator Form binnen 48 Stunden vor der Einreise. Das ausgefüllte Dokument ist digital oder ausgedruckt mitzuführen, bei Nichtbeachtung droht eine hohe Geldbuße.Am heutigen Mittwoch treten in Belgien zudem mehrere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft. Ab sofort dürfen gastronomische Betriebe ihre Innenräume wieder öffnen und zwischen 5 und 23:30 Uhr Gäste bewirten. Diese Sperrstunde gilt sowohl für Innen- als auch Außenbereiche. An Veranstaltungen im Freien dürfen wieder bis zu 400 Personen teilnehmen, es gelten jedoch weiterhin Hygieneauflagen. Treffen in privaten Haushalten sind fortan mit bis zu vier Teilnehmern erlaubt, zuvor waren es nur zwei. Zudem führt Belgien ab dem 1. Juli den digitalen grünen Nachweis der EU ein, welcher das Reisen noch mehr erleichtern soll.Belgien gilt aus Sicht des Robert Koch-Instituts als Risikogebiet ohne Sonderstatus, die Inzidenzwerte sinken jedoch seit Ende März kontinuierlich. Noch herrscht eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, bei der Einreise aus Belgien besteht für Personen ohne Impfschutz oder Genesungsnachweis eine Testpflicht. In Quarantäne müssen sich rückreisende Urlauber jedoch nicht begeben.