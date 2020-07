Corona: Griechenland weitet Maskenpflicht aus

München, 29.07.2020 | 08:56 | lvo

Griechenland verzeichnet einen leichten Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Aus diesem Grund sollen nach einem Bericht des Touristikmagazins FVW die Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 verschärft werden: Die Maskenpflicht wird ausgeweitet.



Die Maskenpflicht in Griechenland wurde verschärft.

Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes gilt ab sofort auch in Banken, Ministerien, Bäckereien, Fleischmärkten sowie in Friseursalons und im Einzelhandel. Bislang war die Maske nur in Krankenhäusern und öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen. Bei Nichteinhaltung der neuen Regelung droht eine Geldstrafe von bis zu 150 Euro.Im Europa-Vergleich ist die Zahl der Corona-Infektionen in Griechenland eher niedrig. Im Juli war die Infektionsrate auf etwa 25 pro Tag angestiegen, woraus nun die Verschärfungen resultieren. Ein Urlaub in Griechenland ist bereits seit dem 1. Juli wieder uneingeschränkt möglich. Für eine Reise in den Mittelmeerstaat müssen sich Touristen vorab online registrieren