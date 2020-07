Corona: Testpflicht bei Rückkehr aus Risikogebieten

München, 28.07.2020 | 08:55 | soe

Wer aus einer als Corona-Risikogebiet eingestuften Region nach Deutschland zurückkehrt, muss sich künftig verpflichtend auf eine Infektion mit dem Virus testen lassen. Diesen Beschluss verkündete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Voraussichtlich tritt die neue Regelung in der kommenden Woche in Kraft.



Laut Aussage des Bundesgesundheitsministeriums gilt die Testpflicht ausschließlich für Reise-Rückkehrer, die sich in einem Gebiet mit erhöhter Infektionsgefahr aufgehalten haben. Eine Ausdehnung auf alle Auslandsurlauber ist nicht vorgesehen. Der Corona-Test soll gratis verfügbar sein. Die gesetzliche Grundlage für die neue Vorschrift bildet das Infektionsschutzgesetz, welches laut Aussage von Spahn bei der Rückkehr aus Ländern mit hohem Infektionsgeschehen den Eingriff in die persönliche Freiheit durch einen Test rechtfertigt.Erst in der vergangenen Woche hatten die Gesundheitsminister des Bundes und der Länder beschlossen, dass sich auf freiwilliger Basis alle Heimkehrer aus dem Ausland künftig kostenfrei auf das Coronavirus testen lassen können, unabhängig von ihrer Reisedestination. Für Rückkehrer aus Risikogebieten gibt es Teststationen direkt an den Flug- und Seehäfen, Urlauber aus als sicher geltenden Ländern können sich in Arztpraxen und Laboren testen lassen. Die Kosten für die Tests tragen Bund, Länder und Krankenkassen.