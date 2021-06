Dänemark: Einreise ohne Test für deutsche Urlauber

München, 28.06.2021 | 08:32 | soe

Dänemark hat die Corona-Testpflicht für Einreisende aus Deutschland zum Nachmittag des 26. Juni aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Bundesrepublik von ihrem nördlichen Nachbarland im Ampelsystem der Corona-Warnstufen wieder in die Kategorie „grün“ gestuft, womit auch die Einreisebedingungen für Urlauber deutlich gelockert werden. Seit dem 27. Juni gilt ganz Dänemark auch aus deutscher Sicht nicht mehr als Corona-Risikogebiet, für Rückreisende auf dem Landweg entfällt damit der Test bei der Heimkehr.



Neben Deutschland hat Dänemark am Wochenende auch mehrere andere Länder in die niedrigste Risikokategorie heruntergestuft, darunter Österreich, die Schweiz, Italien und Frankreich. Mit dem Eintritt auf die Grüne Liste Dänemarks treten erleichterte Einreisebedingungen in Kraft. So entfällt die Pflicht, bei der Einreise einen negativen und höchstens 48 Stunden alten PCR- oder Antigentest vorzuweisen und sich anschließend noch einmal testen zu lassen. Gleichzeitig erkennt Dänemark nun auch den digitalen Coronapass der EU an. Inhaber eines solchen Dokuments, das ihnen einen negativen Test, eine Impfung oder eine Genesung bescheinigt, dürfen aus allen Staaten der EU und des Schengen-Raums einreisen.Das Robert Koch-Institut hat Dänemark mit Wirkung vom 27. Juni von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Urlauber, die mit dem Auto aus Dänemark zurückkommen, unterliegen damit keiner Testpflicht mehr und müssen auch keine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Nur für Flugpassagiere greift weiter die generelle Pflicht, einen negativen Test oder alternativ einen Impf- oder Genesungsnachweis zu erbringen.Zum 11. Juni hatte Dänemark die Corona-Auflagen im Land weiter gelockert. So dürfen Restaurants und Cafés nun bis Mitternacht Gäste bewirten, Pflicht ist jedoch eine Tischreservierung und ein negativer Test oder eine Impfung. Auch Museen und Unterhaltungseinrichtungen sind mit Test- beziehungsweise Nachweispflicht geöffnet. Seit dem 14. Juni gibt es in Dänemark keine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit mehr, nur auf Stehplätzen im öffentlichen Nahverkehr muss der Mund-Nase-Schutz noch getragen werden.