Grenzöffnung: Urlaub in Südafrika wieder möglich

München, 13.11.2020 | 08:14 | soe

Südafrika hat die Einreisebeschränkungen für ausländische Touristen am 12. November fallengelassen. Demnach dürfen auch deutsche Reisende wieder in dem Land Urlaub machen. Als Voraussetzung gelten ein negativer PCR-Test sowie die Nutzung einer Corona-Warn-App auf dem Smartphone.



Am 12. November hat Südafrika die Grenzen für ausländische Touristen wieder geöffnet.

Südafrika erlaubt nun wieder die Einreise ausländischer Staatsbürger, unabhängig davon, in welchen Ländern sie sich zuvor aufgehalten haben. Auf dem Luftweg ist das Land am Kap der Guten Hoffnung über die Flughäfen Durban, Johannesburg und Kapstadt erreichbar. Für den Grenzübertritt muss jedoch ein negatives PCR-Testergebnis vorgezeigt werden, das zum Zeitpunkt des Abflugs nicht älter als 72 Stunden war. Wer keinen Testbescheid vorweisen kann, ist zu einer zehntägigen Quarantäne verpflichtet. Diese muss ebenfalls eingehalten werden, falls die Gesundheitsuntersuchung bei der Einreise auffällige Symptome zeigt.Zusätzlich fordern die südafrikanischen Behörden von Einreisenden die Installation der Corona-Warn-App „COVID Alert South Africa“ auf dem Smartphone sowie eine gültige Reisekrankenversicherung. Zudem muss die Adresse der Unterkunft hinterlegt werden, falls eine Quarantäne nötig wird. Südafrika hatte die Grenze für deutsche Urlauber am 19. Oktober vorübergehend geschlossen , nachdem Deutschland von den südafrikanischen Behörden als Hochrisikoland eingestuft worden war.