Testpflicht: Griechenland fordert Corona-Test bei Einreise ab 9. November

Griechenland fordert von allen Einreisenden ab dem 9. November einen negativen Corona-Testbescheid. Die neue Vorgabe ist Teil des dreiwöchigen Lockdowns, mit dem das Urlaubsland die steigenden Infektionszahlen eindämmen will. Internationale Flüge ab und nach Griechenland sind jedoch weiterhin gestattet.



Flugreisende nach Griechenland müssen ab Montag einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Bei Einreisen auf dem Landweg wird er ab dem 10. November benötigt, der Testbescheid sollte dabei maximal 72 Stunden alt sein. Nach übereinstimmenden Medienberichten dürfen die Flughäfen in Griechenland ihren Betrieb auch im November aufrechterhalten. Internationale Flugverbindungen sollen wie geplant stattfinden, sofern die Airlines sie nicht selbst absagen. Eine Ausnahme bildet der Flughafen in Thessaloniki, welcher bereits am 3. November aufgrund eines lokalen Lockdowns in der Hafenstadt für den regulären Flugverkehr geschlossen worden war.Erst gestern hatte die griechische Regierung einen dreiwöchigen Lockdown für ganz Griechenland ab dem 9. November angeordnet, der unter anderem die Schließung vieler Geschäfte sowie Ausgangsbeschränkungen für die Bevölkerung umfasst. Wer seine Wohnung für dringende Erledigungen verlassen möchte, muss zuvor eine SMS an die zuständige Regierungsbehörde schicken. Griechenland war bislang recht glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen, verzeichnete zuletzt allerdings ebenfalls steigende Infektionszahlen.