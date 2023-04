Hamburg lädt zum Hafengeburtstag ein

München, 04.04.2023 | 15:14 | spi

Die Hansestadt Hamburg feiert vom 5. bis 7. Mai 2023 ihren 834. Hafengeburtstag. Zum Fest erscheint eine bunte Vielfalt an schwimmenden Gästen aus aller Welt. Riesige Kreuzfahrtschiffe, Hightech-Einsatzschiffe, wendige Schnellboote sowie Traditions- und Museumsschiffe geben sich neben Segelschiffen aller Art die Ehre. Abgerundet wird der Hafengeburtstag durch ein umfangreiches Programm für Jung und Alt.



Der Hafengeburtstag in Hamburg ist ein Fest für die ganze Familie.

Landratten und Seebären haben beim Hafengeburtstag in Hamburg die Gelegenheit, mehr über das salzige Leben an Deck zu erfahren. Am ersten Maiwochenende wird die Elbe zum roten Teppich der maritimen Szene. An ihren Ufern finden Konzerte und Shows statt, Streetfood-Läden bieten Köstlichkeiten an und Mitmachaktionen zaubern ein Lächeln auf die Gesichter. Besonders lohnenswert ist ein Besuch in der Fischauktionshalle, im Traditionsschiffhafen, in der Speicherstadt und im Hansahafen.Los geht es am 5. Mai um 13 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis. Wem das zu trocken ist, kommt erst zur feuchtfröhlichen Einlaufparade um 15 Uhr. Die Fregatte Hamburg führt rund 250 Schiffe aller Couleur auf dem Wasserweg über die Elbe in den Hafen. Wow-Effekt garantiert. Im Hafen angekommen, laden viele Wasserfahrzeuge zum Erkunden und Entdecken ein. Besucherinnen und Besucher können neben den maritimen Glücksmomenten auch die Kultur Südkoreas erleben. Insbesondere die Hafenstadt Busan präsentiert sich im Zeichen der Freundschaft als langjähriger Wirtschaftspartner Hamburgs.Hamburg liegt im Norden, zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Wer einen Kurztrip in die zweitgrößte Stadt Deutschlands machen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Am umweltfreundlichsten ist die Anreise mit dem Zug. Der Hamburger Hauptbahnhof ist mit rund 550.000 Fahrgästen pro Tag einer der wichtigsten Bahnknotenpunkte. Von hier aus haben Reisende auch eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, der während des Hafengeburtstags verstärkt zu den Highlights fährt. Auch mit dem Auto ist die norddeutsche Metropole über die Autobahnen A1, A7, A23 und A24 gut zu erreichen. Am schnellsten ist die Anreise jedoch mit dem Flugzeug. Vom Flughafen München beispielsweise ist Hamburg in nur eineinhalb Stunden zu erreichen. Großveranstaltungen wie der Hafengeburtstag führen häufig zu ausgebuchten Hotels und steigenden Übernachtungspreisen. Reisende sollten sich daher frühzeitig um eine Unterkunft kümmern.