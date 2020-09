Einreise: Irland schafft Quarantäne für Deutsche ab

München, 16.09.2020 | 09:23 | lvo

Die Einreise nach Irland wird wieder unkomplizierter. Nach einem Bericht des Touristikportals Reise vor 9 beendet das Land die Pflichtquarantäne. Das betrifft Einreisende, in deren Herkunftsland die Infektionsrate unter 25 auf 100.000 Einwohner liegt – darunter ist derzeit auch Deutschland.



Solange der Wert binnen sieben Tagen stabil unter 25 pro 100.000 Einwohner liegt, ist die Einreise nach Irland quarantänefrei möglich. Die neue Regelung soll am 21. September in Kraft treten. Neben Deutschland gilt sie derzeit auch für Finnland, Island, Polen, Schweden sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Auch die Iren selbst dürfen dann wieder in diese Staaten einreisen, ohne anschließend in Quarantäne zu müssen.Im Baltikum selbst gibt es ebenfalls Einreise-Neuigkeiten für Deutsche. Litauen lässt Reisende aus der Bundesrepublik nun wieder ins Land , nachdem der Wert von weniger als 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen stabil blieb. Eine Quarantäne ist nicht mehr notwendig. Für Estland und Lettland bleiben die Quarantäneregelungen derzeit noch bestehen, das Auswärtige Amt rät daher von Reisen ab.