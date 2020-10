Corona-Maßnahme: Italien will Maskenpflicht im Freien einführen

München, 05.10.2020 | 11:00 | soe

Italien erwägt die Einführung einer landesweiten Maskenpflicht im Freien. Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen die Pläne der Regierung in Kürze veröffentlicht werden, wonach bereits ab dem 7. Oktober der Mund-Nase-Schutz in dem Land überall und zu jeder Zeit getragen werden muss. Damit sollen die steigenden Neuinfektionszahlen in Italien eingedämmt werden.



Italien will eine landesweite Maskenpflicht im Freien einführen, in der Hauptstadt Rom gilt sie bereits.

Wie der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza dem Fernsehsender Rai 3 mitteilte, soll die Verschärfung der Maskenpflicht vor allem die Verbreitung des Coronavirus an Schulen verhindern. Diese haben in Italien inzwischen wieder geöffnet und verzeichneten in der vergangenen Woche bereits mehrere Infektionsfälle. Bisher gilt in Italien vorrangig in geschlossenen öffentlichen Räumen wie Geschäften eine Maskenpflicht, auch im öffentlichen Nahverkehr muss der Mund-Nase-Schutz getragen werden.Einzelne italienische Regionen hatten bereits eine Maskenpflicht im Freien eingeführt, so verhängte Latium inklusive der Landeshauptstadt Rom eine solche Regelung. Sie gilt seit dem 3. Oktober. Am gleichen Tag traten auch in den Regionen Kampanien, Kalabrien sowie auf der Insel Sizilien schärfere Vorschriften zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes in der Öffentlichkeit. Sizilien will zudem künftig von Personen, die aus dem Ausland einreisen, einen Corona-Schnelltest fordern.