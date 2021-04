Kroatien-Urlaub: Inseln als coronafreie Zonen

München, 20.04.2021 | 10:18 | soe

In Kroatien liegen die Corona-Inzidenzwerte vieler Inseln wesentlich niedriger als die Infektionszahlen auf dem Festland. Im Rahmen einer neuen Kampagne will das kroatische Tourismusministerium laut dem Lokalmedium Croatia Week nun die kroatischen Inseln als coronafreie Zonen etablieren, auf denen ein sicherer Urlaub möglich ist. Zudem beginnt das Land mit der Impfung der Tourismusbeschäftigten.



Kroatien verzeichnet auf seinen Inseln wesentlich niedrigere Infektionszahlen als auf dem Festland.

Die Kampagne „Croatian islands – COVID-free zones“ trägt der unterschiedlichen Verbreitung des Virus innerhalb Kroatiens Rechnung. Das Land an der Adria verzeichnet seit Mitte Februar steigende Inzidenzzahlen, die meisten Fälle treten jedoch auf dem kroatischen Festland auf. In einer differenzierten Karte der Risikogebiete zeigt sich, dass die meisten Inseln Kroatiens niedrige Sieben-Tage-Inzidenzen von unter 25 Fällen je 100.000 Einwohner aufweisen und als grüne Zonen markiert sind. Um interessierten Urlaubern aktuelle Informationen über die jeweilige epidemiologische Situation der Inseln zu geben, werden diese in Kürze auf der Homepage der Kampagne „Stay safe in Croatia“ veröffentlicht.Kroatien verfügt über mehr als 600 vorgelagerte Inseln, kleinere Felsen und Riffe nicht mitgezählt. Die bewohnten Eilande spielen in der Tourismuswirtschaft des Landes eine große Rolle. Nach Aussage der kroatischen Tourismusministerin Nikolina Brnjac machen die Übernachtungen von Urlaubern auf den Inseln ein Viertel der Gesamtzahl im Land aus, etwa ein Drittel der Beherbergungsbetriebe ist auf ihnen angesiedelt. Mit der neuen Informationskampagne erhalten Urlauber nicht nur Informationen über aktuelle Inzidenzzahlen, sondern auch zu Corona-Teststationen auf den Inseln sowie Anreisemöglichkeiten auf dem Luft-, Land- und Seeweg.Als weitere Maßnahme zur Wiederbelebung des Tourismus hat Kroatien beschlossen, das im Fremdenverkehr arbeitende Personal bevorzugt zu impfen. In Kürze sollen die rund 70.000 Beschäftigten ihre Impfdosen erhalten, auch Saisonkräfte werden miteinbezogen. Zudem sollen überall an touristisch relevanten Punkten im Land Teststationen eingerichtet werden, in denen Urlauber kostenfreie Corona-Tests vornehmen lassen können. Aus Sicht des Robert Koch-Instituts gilt ganz Kroatien seit dem 11. April als Hochinzidenzgebiet, für Urlaubsrückkehrer herrschen deshalb verschärfte Einreisebedingungen bei der Rückkehr nach Deutschland.