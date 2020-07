Corona-App auf Mallorca zeigt überfüllte Strände in Palma an

München, 14.07.2020 | 10:26 | lvo

Eine neue App hilft Urlaubern und Einheimischen auf Mallorca, die Sicherheitsabstände während der Corona-Pandemie einhalten zu können. Die Inselhauptstadt Palma hat eine Anwendung entwickelt, die eine Überfüllung der Strände anzeigt. Laut dem Inselradio gibt es „Platges Segures“ bislang für fünf Küstenstriche.



Die App, die übersetzt „Sichere Strände“ heißt, gibt es bisher für die Strände Cala Major, Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància sowie die Playa de Palma selbst. An diesen Stränden gilt eine maximale Personenanzahl von 34.000, von denen sich wiederum 27.600 an der Playa de Palma aufhalten dürfen. Überschreitet ein Strandabschnitt eine Belegung von 60 Prozent, wird dieser in der App als orange gekennzeichnet. Steigt die Auslastung auf 90 Prozent, verfärbt der Strand sich in der App rot. Geprüft wird die Belegung unter anderem durch Kameras und Sensoren an den Stränden, Daten der Handynutzer und Belegungszahlen, die durch Rettungsschwimmer vor Ort aktualisiert werden sollen.Erst seit Beginn der Woche gilt auf Mallorca eine strengere Maskenpflicht . Demnach muss auch dann der Mund-Nase-Schutz im öffentlichen Raum getragen werden, wenn der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Ausnahmen gelten beim Sport, beim Essen, an öffentlichen Pools sowie am Strand.