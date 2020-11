Ausgangssperre: Mallorca verlängert Corona-Maßnahmen

München, 09.11.2020 | 09:03 | soe

Auf Mallorca bleiben die seit Ende Oktober geltenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie für weitere zwei Wochen in Kraft. Den Beschluss hat nach einem Bericht des Inselradios die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez am 6. November verkündet. Daraus folgt, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf Mallorca noch bis mindestens zum 22. November bestehen bleiben.



Auf den Balearen gilt derzeit eine nächtliche Ausgangssperre, die um Mitternacht beginnt und um sechs Uhr morgens endet. In dieser Zeit müssen auch Restaurants, Bars und Kneipen schließen. Zunächst war die Sperrstunde auf Mallorca und ihren Schwesterinseln, wie auf dem spanischen Festland, bereits für 23 Uhr angesetzt worden. Nach massiven Protesten der Gastronomie-Betreiber wurde sie jedoch um eine Stunde verschoben Weitere Maßnahmen sind das Rauchverbot in der Öffentlichkeit auf den Balearen sowie die begrenzte Teilnehmerzahl bei privaten Treffen auf sechs Personen, welche auch in Restaurants einzuhalten ist. Die Regeln gelten für Touristen ebenso wie für die Einwohner Mallorcas. Die balearischen Gesundheitsbehörden schätzen die Infektionszahlen des Archipels weiterhin als zu hoch ein, um eine Lockerung in Betracht zu ziehen. So verzeichnete Mallorca zuletzt 250 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen.