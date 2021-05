Österreich: Gratis Corona-Tests für Urlauber

München, 19.05.2021 | 09:35 | cge

Österreich weitet seine bestehende Teststrategie auf Touristen aus dem Ausland aus. Die Alpenrepublik bietet ab kommender Woche Urlaubern die Möglichkeit, sich kostenfrei auf das Coronavirus testen zu lassen. Damit können Reisende ebenfalls Restaurants sowie Kultur-und Sporteinrichtungen nutzen.



Testen lassen können sich Österreich-Urlauber dann in Teststraßen, Apotheken oder auch direkt vor Ort im Hotel oder dem Restaurant, kündigte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger am 18. Mai 2021 an. Jeder Betrieb kann die Selbsttests für Gäste anbieten und so beispielsweise auch spontane Restaurantbesuche möglich machen. Der Test gilt dann für die Dauer des Besuches. Mit der umfassenden Teststrategie will Österreich den Tourismus im Land stärken und eine sichere Sommersaison ermöglichen. Seit dem 19. Mai 2021 dürfen Gastronomie und Hotellerie sowie zahlreiche Kultur- und Sportstätten in Österreich wieder öffnen. Die Voraussetzung für einen Gastronomiebesuch und den Aufenthalt in Hotels oder Pensionen ist ein negativer Corona-Test oder ein Nachweis über eine Impfung oder Genesung.Deutsche Urlauber können seit dem 19. Mai 2021 wieder quarantänefrei nach Österreich einreisen. Zur Einreise in die Alpenrepublik ist lediglich ein negativer Corona-Test oder der Nachweis über eine Impfung gegen das Coronavirus oder eine überstandene Erkrankung notwendig. Falls eines dieser Dokumente bei der Einreise nicht vorgelegt werden kann, kann innerhalb von 24 Stunden ein Test in Österreich nachgeholt werden. Als Impfbestätigung dient ein in Deutsch oder Englisch ausgestelltes Dokument, wie zum Beispiel der internationale Impfausweis, welches die Impfung mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff bestätigt. Genesene benötigen eine ärztliche oder behördliche Bescheinigung über eine in den vergangenen sechs Monaten überstandene Corona-Infektion. Ein Antikörper-Nachweis, der bei Einreise höchstens drei Monate alt ist, wird ebenfalls anerkannt. Außerdem müssen sich Einreisende vor Ankunft in Österreich online registrieren.Bei der Rückreise aus Österreich nach Deutschland kann mit der seit dem 13. Mai 2021 gültigen Einreiseverordnung ebenfalls die Quarantäne entfallen. Rückreisende müssen hierfür einen negativen Corona-Test nachweisen. Auch die Bestätigung über die vollständige Impfung gegen das Virus oder eine überstandene Infektion innerhalb der letzten sechs Monate werden anerkannt.