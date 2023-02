Polen: ABC-Gates erleichtern Familien die Einreise am Flughafen

München, 16.02.2023 | 09:53 | spi

In Polen können mit dem Flugzeug einreisende Kinder ab zwölf Jahren mit biometrischen Pässen an ABC-Gates einchecken. ABC steht für Automated Border Controls und dürfte einigen EU-Reisenden schon einmal positiv aufgefallen sein. Dabei handelt es sich um Gates, die ohne großen Personalaufwand Ankommende vollautomatisch kontrollieren und in weniger als 20 Sekunden ins Land lassen.



Auch Polens Ostseestrände laden zum Entspannen ein.



Kinderfreundliche Einreise nach Polen



Ein ABC-Gate arbeitet wesentlich genauer und vor allem schneller als Kontrollbeamte. Im ersten Schritt geht eine ankommende Person in den Wartebereich, der beidseitig von zwei Glasschranken umgeben ist. Dann legt sie ihr Passdokument auf ein Eingabemedium. Es folgen ein automatischer Scan des Gesichts und die digitale Aufnahme der Fingerabdrücke. Innerhalb weniger Sekunden vergleicht das System die gespeicherten Daten mit denen des Ausweises. Passt alles, öffnen sich die Schranken und der Urlaub kann beginnen.



Polen: Günstig in den Familienurlaub



Die Flughäfen der beliebtesten Reiseziele in Polen sind mit den kinderfreundlichen ABC-Gates ausgestattet. Dazu gehören Breslau, Danzig, Krakau und Posen. Auch der Flughafen in der polnischen Hauptstadt Warschau verfügt über den einfachen Check-in. Gerade Warschau hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit in den Medien erregt. Die Stadt im Herzen Polens verbindet Geschichte und Moderne auf eine einzigartige Weise. Warschau gilt als familienfreundlich, grün, romantisch und sicher.



Hier eine Familienauszeit in Polen planen Für Familien mit Kindern wird die Einreise nach Polen auf dem Luftweg dank der ABC-Gates künftig noch unkomplizierter. Bisher durften nur volljährige Personen die modernen Sicherheitsschleusen passieren. Kinder mussten stattdessen nach der altmodischen Methode kontrolliert werden, was oft zu langen Wartezeiten führte. Um das ABC-Gate nutzen zu können, muss das Kind mindestens zwölf Jahre alt und 140 Zentimeter groß sein. Außerdem muss das Kind ein EU-Bürger oder eine EU-Bürgerin sein und entsprechende Ausweisdokumente mit sich führen. Für Reisende aus Deutschland ist dies der Personalausweis oder der (Kinder-)Reisepass.Ein ABC-Gate arbeitet wesentlich genauer und vor allem schneller als Kontrollbeamte. Im ersten Schritt geht eine ankommende Person in den Wartebereich, der beidseitig von zwei Glasschranken umgeben ist. Dann legt sie ihr Passdokument auf ein Eingabemedium. Es folgen ein automatischer Scan des Gesichts und die digitale Aufnahme der Fingerabdrücke. Innerhalb weniger Sekunden vergleicht das System die gespeicherten Daten mit denen des Ausweises. Passt alles, öffnen sich die Schranken und der Urlaub kann beginnen.Die Flughäfen der beliebtesten Reiseziele in Polen sind mit den kinderfreundlichen ABC-Gates ausgestattet. Dazu gehören Breslau, Danzig, Krakau und Posen. Auch der Flughafen in der polnischen Hauptstadt Warschau verfügt über den einfachen Check-in. Gerade Warschau hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit in den Medien erregt. Die Stadt im Herzen Polens verbindet Geschichte und Moderne auf eine einzigartige Weise. Warschau gilt als familienfreundlich, grün, romantisch und sicher.

Weitere Nachrichten über Reisen

16.02.2023 Peru: Machu Picchu wieder geöffnet Obwohl innenpolitische Unruhen das Land weiterhin erschüttern, öffnet die Bergstadt Machu Picchu wieder ihre Tore. Das Auswärtige Amt rät jedoch von unnötigen Reisen nach Peru ab. Obwohl innenpolitische Unruhen das Land weiterhin erschüttern, öffnet die Bergstadt Machu Picchu wieder ihre Tore. Das Auswärtige Amt rät jedoch von unnötigen Reisen nach Peru ab.

15.02.2023 Frankreich plant Einführung eines landesweiten ÖPNV-Tickets Frankreich will bis 2025 sein Fahrkartensystem vereinheitlichen. Ziel ist es, mehr Menschen zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu bewegen. Frankreich will bis 2025 sein Fahrkartensystem vereinheitlichen. Ziel ist es, mehr Menschen zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu bewegen.

14.02.2023 Südafrika: Katastrophenalarm nach Überschwemmungen Ein Großteil Südafrikas ist infolge starker Regenfälle überflutet. Die südafrikanische Regierung hat in Folge den Katastrophenzustand ausgerufen. Viele Straßen und Brücken wurden teilweise zerstört. Ein Großteil Südafrikas ist infolge starker Regenfälle überflutet. Die südafrikanische Regierung hat in Folge den Katastrophenzustand ausgerufen. Viele Straßen und Brücken wurden teilweise zerstört.

14.02.2023 Philippinen: Meeresfrüchte teilweise toxinbelastet Reisende auf der philippinischen Insel Masbate werden davor gewarnt, Muscheln und bestimmte Garnelen aus der Region zu verzehren. Sie sind mit einem gefährlichen Toxin belastet. Reisende auf der philippinischen Insel Masbate werden davor gewarnt, Muscheln und bestimmte Garnelen aus der Region zu verzehren. Sie sind mit einem gefährlichen Toxin belastet.