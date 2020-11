Lockdown: Ausgangssperre in Portugal ab 27. November

München, 23.11.2020 | 09:24 | lvo

Portugal führt weitere Maßnahmen ein, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Wie das Portal A3M meldet, treten ab dem 27. November neue Bewegungseinschränkungen in Kraft. Diese beinhalten unter anderem eine landesweite Ausgangssperre.



In ganz Portugal gilt ab dem 27. November eine Ausgangssperre.

Ab dem kommenden Freitag um 23 Uhr gilt in Portugal eine landesweite Pflicht, zuhause zu bleiben. Ausgenommen sind davon nur triftige Gründe wie die Berufsausübung, Schulpflicht, der Lebensmitteleinkauf oder Arztbesuche. Die Ausgangssperre soll zunächst bis zum 2. Dezember um 5 Uhr andauern und wird erneut in der Zeit vom 4. Dezember um Mitternacht bis zum 9. Dezember um 5 Uhr morgens verhängt.Derzeit besteht bereits in 191 portugiesischen Kommunen eine nächtliche Ausgangssperre. Die neuen Bewegungseinschränkungen ergänzen diese. Seitens des Auswärtigen Amtes gilt für ganz Festland-Portugal eine Reisewarnung , da dieses als Risikogebiet eingestuft ist. Ausgenommen sind die portugiesischen Inselgruppen der Azoren und Madeira.