Niederlande: Quarantäne-Pflicht für Deutsche

München, 03.11.2020 | 13:32 | soe

Die Niederlande haben Deutschland zum Corona-Risikogebiet erklärt. Die neue Einstufung gilt nach Informationen des Auswärtigen Amtes ab dem 3. November um 15 Uhr. Damit unterliegen Reisende aus Deutschland beim Grenzübertritt in die Niederlande einer zehntägigen Quarantänepflicht.



Die Pflichtquarantäne darf auch als häusliche Isolation in einem Hotel oder einer Ferienunterkunft erfolgen. Von Flugreisenden aller Nationen ist außerdem gefordert, vor dem Abflug in die Niederlande ein Gesundheitsformular auszufüllen und mitzunehmen. Zuletzt hatten die Niederlande nur zehn deutsche Städte zu Risikogebieten erklärt , darunter Berlin, Frankfurt am Main und München. Auch für Personen, welche aus den betroffenen Städten in die Niederlande einreisten, galt bereits eine zehntägige Quarantänepflicht.Deutschlands westliches Nachbarland ist von der Corona-Pandemie stark betroffen, besonders in den Regionen Nordholland inklusive der Hauptstadt Amsterdam sowie in den Metropolen Den Haag und Rotterdam werden hohe Infektionszahlen verzeichnet. Die Niederlande gelten deshalb auch aus deutscher Sicht als Corona-Risikogebiet mit Reisewarnung, seit dem 17. Oktober landesweit inklusive der autonomen Länder in Übersee. Seit dem 14. Oktober befindet sich das Land in einem teilweisen Lockdown, der unter anderem geschlossene Restaurants und Beschränkungen bei privaten Treffen mit sich bringt.