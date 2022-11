Reisetrends 2023: Diese Urlaubsländer sind Trendziele

München, 07.11.2022 | 09:56 | soe

Nach knapp drei Jahren Corona-Pandemie sind die meisten Reisebeschränkungen weltweit entfallen und die Lust auf Urlaub ist so groß wie nie zuvor. In den Reisetrends für 2023 finden sich neben bekannten Klassikern wie Mallorca, Ägypten und Griechenland auch wieder Fernziele, die zuvor einige Zeit nur schwer erreichbar waren. Trendsetter und Trendsetterinnen reisen im kommenden Jahr beispielsweise nach Vietnam, Botswana oder Saudi-Arabien.



Saudi-Arabien gehört zu den Trend-Reisezielen 2023.

Nicht wegzudenken aus der Rangliste beliebter Urlaubsländer ist auch im nächsten Jahr Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen. Mit vielfältigen Initiativen strebt das Baleareneiland einen Imagewandel an und möchte statt Partytouristen und -touristinnen vermehrt Familien und Kulturinteressierte anziehen. Wer einen sonnigen Urlaub mit kleinem Budget plant, orientiert sich im Jahr 2023 am besten in Richtung der Türkei. Dort gibt es auch zu Zeiten gestiegener Reisepreise noch zahlreiche günstige All-Inclusive-Schnäppchen zu ergattern. Durch die Buchung einer Pauschalreise profitieren Urlauber und Urlauberinnen zudem von mehr Preis- und Planungssicherheit angesichts der steigenden Inflationslage.Auf der Langstrecke erfreuen sich Ziele wie Thailand, die Malediven und die Dominikanische Republik eines fulminanten Comebacks. Waren sie schon vor der Pandemie beliebt, steigt die Nachfrage aktuell trotz höherer Flugpreise wieder deutlich an. Zusätzlich rücken spannende neue Destinationen in den Fokus: Asien-Fans finden in Vietnam einen reizvollen Mix aus paradiesischen Stränden, malerischen Reisfeldern und authentischer Kultur ohne Massentourismus. Für einen Blick ins unverfälschte Herz Afrikas empfiehlt sich eine Reise nach Botswana, das zwischen Kalahari-Wüste und Okavangodelta lang gehegte Safari-Träume erfüllt. Der vielversprechendste Newcomer unter den Reisezielen ist im kommenden Jahr allerdings Saudi-Arabien. Lange Zeit dem Tourismus gänzlich verschlossen, heißt der Wüstenstaat nun Urlauber und Urlauberinnen herzlich willkommen und lockt mit magischen Erlebnissen aus 1001 Nacht.Nur zwei oder drei Wochen zu verreisen, ist immer mehr Urlaubern und Urlauberinnen zu wenig. Als neuer Reisetrend etabliert sich deshalb Langzeiturlaub verstärkt auf der Agenda der Reisebranche, woraufhin die Zielländer und Veranstalter mit entsprechenden Angeboten reagieren. Zunächst noch halb scherzhaft als Alternative für die in Deutschland gestiegenen Energie- und Heizkosten ins Spiel gebracht, wird die Überwinterung unter südlicher Sonne in der Türkei, Ägypten oder Tunesien immer realistischer. Dank moderner Arbeitszeitmodelle und wachsender Digitalisierung sind die Langzeitreisen durchaus nicht mehr nur der Rentnergeneration vorbehalten, sondern werden mitunter als Workation – einem weiteren Reisetrend – mit dem aktiven Arbeitsleben verbunden.