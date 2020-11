Weihnachten: SAS nimmt Flüge nach Deutschland wieder auf

München, 24.11.2020 | 09:52 | lvo

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS nimmt in der Weihnachtszeit viele Routen innerhalb und außerhalb Skandinaviens wieder auf. Unter anderem werden die Hauptstädte Berlin, London, Paris und Rom angeflogen. Mit dem erweiterten Angebot soll die Nachfrage im Rahmen der Feiertage abgedeckt werden.



Über Weihnachten nimmt SAS zahlreiche Flüge von und nach Skandinavien wieder auf.

SAS wird von Mitte Dezember bis Mitte Januar alle Routen innerhalb Norwegens und Schwedens sowie Dänemarks, mit Ausnahme von Billund, anfliegen. Neben den bestehenden Verbindungen zwischen den skandinavischen Hauptstädten werden außerdem werden eine Zahl an Strecken in andere europäische Großstädte wiedereröffnet. Reisende aus Deutschland haben unter anderem die Möglichkeit, von Berlin, Frankfurt oder München nach Stockholm, Kopenhagen und Oslo zu fliegen. Auch international kann unter anderem zwischen Skandinavien und New York, San Francisco und Shanghai geflogen werden. SAS bietet damit 129 Strecken in 82 Destinationen an.Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist das Flugangebot während der Weihnachtszeit in diesem Jahr reduziert, ebenso die verfügbaren Tickets. Reisende sollten ihren Platz demnach frühzeitig buchen. Außerdem sind die Einreisebestimmungen und Reisewarnungen der einzelnen Länder zu beachten, die kurzfristig zu Veränderungen des Flugangebotes führen können.SAS bietet Reisenden aktuell mit flexibleren Stornierungs- und Umbuchungsoptionen einen zusätzlichen Service. Weiterhin ist die Sicherheit der Passagiere und Angestellten während der COVID-19-Pandemie das oberste Anliegen der Airline und wird durch zusätzliche Reinigungen an Bord, neue Boardingabläufe und das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes während der gesamten Reise eingehalten.