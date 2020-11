Thailand: Urlauber bekommen Corona-Armband mit GPS

München, 03.11.2020 | 09:31 | lvo

Thailand geht neue Wege im Kampf gegen das Coronavirus. Wie die britische Zeitung Independent bereits am Wochenende online berichtete, führt das beliebte Urlaubsland digitale Armbänder ein, die von ausländischen Touristen getragen ab dem 1. November werden sollen. Diese übertragen Daten direkt an thailändische Gesundheitsbehörden.



Die ersten Urlauber in Thailand werden mit digitalen Armbändern zum Corona-Tracking ausgestattet.

Die Smartbänder verfolgen den Aufenthaltsort ihres Trägers und dienen auch als Helfer im Alltag, beispielsweise beim Fragen nach dem richtigen Weg. Sie sind zudem in der Lage, den Gesundheitszustand zu überwachen. Herzfrequenz, Blutdruck und Körpertemperatur werden gemessen. Übersteigt die Körpertemperatur die 37,5-Grad-Marke, wird automatisch ein Signal an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt. Wie lange das Armband getragen werden soll, ist derzeit noch nicht klar.Erste Nutzer und Tester des neuen Systems sind die internationalen Langzeiturlauber , die seit Mitte September wieder ins Land reisen dürfen. Diese benötigen ein Visum, müssen für zwei Wochen in Quarantäne und halten sich anschließend drei Monate lang in Thailand auf. Dem Bericht des Independent zufolge handelt es sich dabei um lediglich 39 Urlauber.