Thailand erleichtert Einreise ab 16. Dezember

München, 29.11.2021 | 09:03 | soe

Thailand erleichtert ab dem 16. Dezember die Einreise für Urlauberinnen und Urlauber. Statt des bislang bei der Ankunft vorgeschriebenen PCR-Tests, dessen Ergebnis in einem Quarantänehotel abgewartet werden musste, sind nun Antigen-Schnelltests erlaubt. Damit entfällt auch die obligatorische Buchung der ersten Nacht in einem zertifizierten Hotel. Vor der Abreise muss jedoch weiter ein PCR-Test vorgenommen werden.



Thailand erlaubt ab dem 16. Dezember bei der Ankunft Antigen-Schnelltests statt PCR-Tests.

Erst vor zehn Tagen hatte das thailändische Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) den Antrag der Tourismusbehörde abgelehnt, anstelle der PCR-Tests bei der Ankunft von Touristinnen und Touristen die günstigeren und schnelleren Antigen-Schnelltests zuzulassen. Nun folgte die Kehrtwende: Am vergangenen Freitag gab ein Regierungssprecher im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt, dass ab dem 16. Dezember die Einreisebedingungen gelockert werden. Weiterhin ist für ausländische Einreisende ein Corona-Test direkt nach der Ankunft verpflichtend, dabei kommen fortan jedoch Antigen-Schnelltests (ATK) zum Einsatz. Da diese bereits nach rund 15 Minuten ein Ergebnis liefern, ist die Buchung der ersten Nacht des Aufenthaltes in einem Quarantänehotel nicht mehr nötig. Für Urlauberinnen und Urlauber wird der Start in den Thailand-Urlaub damit etwas günstiger.Beachten sollten Thailand-Fans jedoch, dass die Lockerung nur den nach der Ankunft erfolgenden Test betrifft. Wer aus Deutschland nach Thailand reisen möchte, muss auch nach dem 16. Dezember noch vor dem Abflug ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen, das maximal 72 Stunden alt ist. Darüber hinaus bleibt die quarantänefreie Einreise nur vollständig gegen das Coronavirus Geimpften vorbehalten, die einen entsprechenden Impfbeleg erbringen können. Genesene sind ebenso zur Einreise berechtigt, wenn sie binnen drei Monaten nach überstandener Infektion eine Impfdosis erhalten haben. Weitere Einreisebedingungen sind eine Online-Registrierung über die Anwendung Thailand-Pass, eine Krankenversicherung mit mindestens 50.000 US-Dollar Deckungssumme und die Nutzung der Tracking-App „MorChana“.Wie der Regierungssprecher weiter mitteilte, gibt es auch für Teilnehmer des Sandbox-Programms Erleichterungen. Sie müssen ab dem 16. Dezember nur noch fünf Nächte in einem zertifizierten Hotel buchen und verbringen, bevor ihnen die Weiterreise erlaubt ist. Zuletzt war die Mindestbuchungsdauer bereits von ursprünglich 14 auf sieben Tage reduziert worden. Das Sandbox-Programm wurde bereits vor der Öffnung Thailands am 1. November als touristisches Neustartprojekt begonnen und besteht weiter fort, da die quarantänefreie Einreise noch nicht wieder aus allen Ländern erlaubt ist. Wer sich innerhalb der letzten 21 Tage nur in Deutschland oder einem der übrigen genehmigten Staaten aufgehalten hat, darf jedoch seit dem 1. November zu den beschriebenen Bedingungen unter dem Modell „Test & Go“ quarantänefrei nach Thailand einreisen.