Thailand ist kein Hochrisikogebiet mehr

München, 03.12.2021 | 13:17 | soe

Thailand gilt ab dem 5. Dezember um 0 Uhr aus Sicht des Robert Koch-Instituts nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiet. Damit unterliegen Urlauberinnen und Urlauber bei der Rückkehr nach Deutschland weniger strengen Einreiseregeln. Für die Einreise nach Thailand wird eine vollständige Corona-Impfung vorgeschrieben.



Gute Nachrichten für Thailand-Fans: Das Infektionsgeschehen in dem südostasiatischen Land ist inzwischen so niedrig, dass das RKI den Staat von der Liste der Hochrisikogebiete streicht. Damit müssen sich Rückreisende in die Bundesrepublik offiziell nicht mehr an eine Quarantänepflicht halten. Da diese von vollständig Geimpften und Genesenen jedoch ohnehin von Beginn an umgangen werden kann und Thailand für die Einreise einen Corona-Impfnachweis verlangt, ändert sich für die meisten Reisenden operativ nicht viel. Sie müssen nun bei der Rückkehr nach Deutschland keine digitale Einreiseanmeldung mehr ausfüllen.Neben dem Nachweis über eine vor mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung müssen Reisende ab zwölf Jahren noch weitere Bedingungen erfüllen. So wird vor der Anreise nach Thailand die Online-Registrierung über das System Thailand-Pass gefordert, zudem eine COVID-19 abdeckende Krankenversicherung über mindestens 50.000 US-Dollar und die Nutzung der Tracking-App „MorChana“. Im Moment ist außerdem ein negatives PCR-Testergebnis Pflicht, dessen Probenentnahme höchstens 72 Stunden zurückliegt. Bei der Ankunft in Thailand wird ein weiterer PCR-Test durchgeführt, dessen Ergebnis in einem für mindestens eine Nacht vorab gebuchten Quarantänehotel abzuwarten ist. Ab dem 16. Dezember ändert sich diese Regelung jedoch zugunsten der Reisenden: Während der PCR-Test vor Abflug weiterhin Pflicht bleibt, wird der Test nach der Ankunft durch die Antigen-Schnelltestmethode ersetzt. Da diese schnellere Ergebnisse liefert, entfällt die Pflicht zur Buchung und zum Aufenthalt während der ersten Nacht in Quarantäne.Neben Thailand werden in dieser Woche auch Usbekistan sowie St. Vincent und die Grenadinen von der Hochrisikoliste des RKI gestrichen. Fünf Staaten erhalten diesen Status allerdings ab dem 5. Dezember neu zugesprochen: Sowohl Jordanien, als auch Liechtenstein werden von Sonntag an als Hochrisikogebiete angesehen. Mit Mauritius trifft es zudem ein beliebtes Reiseziel im Indischen Ozean. Darüber hinaus stuft das RKI Deutschlands Nachbarländer Polen und die Schweiz neu als Corona-Hochrisikogebiete ein. Für Einreisende aus diesen Staaten gilt somit künftig eine Quarantänepflicht für nicht genesene und ungeimpfte Personen bei der Rückkehr nach Deutschland.