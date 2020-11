Maya Bay: Thailand plant Öffnung der Maya-Bucht ab 2021

München, 04.11.2020 | 14:07 | soe

Thailand-Urlauber können wahrscheinlich bald wieder die weltberühmte Maya-Bucht in der Provinz Krabi besichtigen. Die Behörden des Landes prüfen nach einem Bericht der Zeitung Farang derzeit die Wiederöffnung der Strände auf der Insel Phi Phi Leh. Die aus dem Film „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio bekannte Bucht war seit 2018 für Besucher gesperrt.



Grund für die Schließung der Maya-Bucht Mitte 2018 war der Umweltschutz. Durch ihre weltweite Bekanntheit als Drehort des Hollywood-Blockbusters im Jahr 2000 reisten jedes Jahr zahlreiche Touristen zu den weißen Sandstränden. Das Ökosystem der Insel litt unter den hohen Besucherzahlen, weshalb die Verwaltung des Nationalparks Mu Koh Phi Phi die Maya Bay ursprünglich für eine Dauer von vier Jahren sperrte . Inzwischen konnte sich die Natur vor Ort erholen, der Korallenbestand wurde wiederaufgeforstet und viele Meerestiere besiedeln wieder die Bucht.Um den Tourismussektor in Thailand nach der Corona-Pandemie wieder anzukurbeln, soll die Maya Bay nun schon ein Jahr früher als veranschlagt wieder für Urlauber öffnen. Damit die natürlichen Ressourcen jedoch nicht noch einmal geschädigt werden, sind Zugangsbeschränkungen geplant. So soll zunächst ein Expertengremium darüber beraten, wie die Besucherzahl auf 350 Personen pro Tag reduziert werden kann. Zudem sollen Boote nicht mehr in der Nähe des Ufers ankern dürfen. Mit Zustimmung der Experten will Thailand die Insel Phi Phi Leh sowie die Maya-Bucht ab 2021 wieder für Touristen öffnen.