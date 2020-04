Türkei verschiebt Start der Urlaubssaison auf Ende Mai

München, 03.04.2020 | 10:18 | soe

Das Tourismusministerium der Türkei hat angekündigt, den Beginn der diesjährigen Urlaubssaison voraussichtlich auf Ende Mai verschieben zu wollen. Das berichtet das Touristikportal Tourexpi. Zuvor hatte das türkische Parlament beschlossen, die im Zuge der Corona-Krise verhängte Einreisesperre für Ausländer zu verlängern. Auch Turkish Airlines, die halbstaatliche Nationalairline, hat eine Verlängerung ihrer Flugpause verkündet.



Nach dem jüngsten Beschluss des türkischen Parlaments dürfen Ausländer nun bis Ende April nicht in die Türkei einreisen. Diesen Entwicklungen folgend, stellte der Tourismusminister der Türkei, Mehmet Nuri Ersoy, auch die Verschiebung der offiziellen Urlaubssaison bis zum islamischen Zuckerfest in Aussicht. Dieses findet ab dem 23. Mai statt und ist zum einen wichtig für den inländischen Reiseverkehr, lockt aber auch alljährlich viele türkischstämmige Besucher aus ganz Europa in die Türkei.Indes hat auch die zu Teilen in staatlicher Hand befindliche Fluggesellschaft Turkish Airlines auf die neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise reagiert und ihren derzeitigen Flugstopp bis zum 1. Mai verlängert. Zuvor galt er nur bis zum 17. April. Momentan werden nur wenige Inlandsflüge durchgeführt, der übrige Flugverkehr ist lahmgelegt.