USA öffnen ab November für geimpfte Europäer

München, 21.09.2021 | 09:10 | soe

Die USA heben den weitreichenden Einreisestopp für Europäer ab November auf. Wie die zuständigen Behörden am 20. September mitteilten, dürfen EU-Bürger und Briten künftig wieder in die USA einreisen, wenn sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Benötigt wird nach ersten Erkenntnissen für die Einreise nur ein höchstens 72 Stunden alter Corona-Test, eine Quarantäne soll hingegen nicht erforderlich werden.



Nach Aussage des Corona-Koordinators des Weißen Hauses, Jeff Zients, müssen Reisende das negative Testergebnis vor dem Abflug in die USA vorlegen. Zudem ist der vollständige Impfschutz nachzuweisen. Die Airlines werden angewiesen, die Kontaktdaten der Passagiere 30 Tage lang aufzubewahren, damit im Fall eventueller Infektionen eine Nachverfolgung stattfinden kann. Die Grenzöffnung kommt rund eineinhalb Jahre, nachdem die USA einen fast vollständigen Einreisestopp für Menschen aus Europa erlassen hatten. Seither durften Nicht-US-Bürger nur in Ausnahmefällen in das Land. Im Gegenzug gestattet beispielsweise Deutschland bereits seit dem 20. Juni 2021 wieder die Einreise von US-Amerikanern, wenn diese einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis vorlegen können.Mit dem Ende des Einreisestopps sind nicht nur Familientreffen und Geschäftsreisen wieder möglich, auch Touristen aus Europa dürfen mit vollständigem Impfschutz ab November in die USA einreisen. Die Reisebranche erwartet in den kommenden Wochen eine deutliche Aufstockung der Flugangebote zahlreicher Airlines, welche Routen zwischen Europa und den USA anbieten. Auch die Reiseveranstalter rechnen mit einer erhöhten Nachfrage. Das Robert Koch-Institut stuft die Vereinigten Staaten seit dem 15. August als Corona-Hochrisikogebiet ein, für Rückreisende greift damit eine zehntägige Quarantänepflicht. Diese kann jedoch von vollständig geimpften Personen von Beginn an mit einem entsprechenden Nachweis umgangen werden – da ohnehin nur Geimpfte in die USA reisen dürfen, ist von ihnen bei der Rückkehr nach Deutschland lediglich eine digitale Einreiseerklärung auszufüllen.Auch für US-Bürger sollen ab November neue Einreiseregeln gelten. Nach Aussage von Jeff Zients müssen sie künftig ebenfalls den Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung erbringen, zudem einen höchstens drei Tage alten und negativen Corona-Test. Wer als US-Bürger ungeimpft in seine Heimat zurückkehrt, hat sich binnen 24 Stunden nach der Ankunft erneut auf das Coronavirus testen zu lassen.