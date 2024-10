Winterflugplan 2024/2025: Mehr Flüge ab dem Bremen Airport

München, 28.10.2024 | 16:30 | nmh

Der Winterflugplan 2024/2025 am Bremen Airport bringt mehr Verbindungen zu wichtigen internationalen Drehkreuzen. Bis zum letzten Sonntag im März 2025 verbinden zwölf Fluggesellschaften den norddeutschen Flughafen mit drei Zielen im Inland und 17 Destinationen im Ausland. Besonders freuen sich Reisende über zusätzliche Flüge zu den Hubs in Amsterdam, Istanbul und Wien.



Der Bremen Airport erweitert im Winterflugplan 2024/2025 sein internationales Flugangebot. © Flughafen Bremen

Dank des neuen Winterflugplans können Flugreisende erstmals auch in der Wintersaison von Bremen aus direkt nach Wien fliegen. Austrian Airlines bietet diese Verbindung an und schafft damit eine zusätzliche Anbindung an die österreichische Hauptstadt. Auch der Sabiha Gökcen Airport auf der asiatischen Seite Istanbuls wird von Pegasus Airlines nun im Winter bedient und bietet Reisenden eine neue Option, die Stadt am Bosporus zu erkunden.Ein besonderer Fokus des neuen Flugplans liegt auf der Aufstockung der Frequenzen zu wichtigen Hub-Airports. Turkish Airlines erhöht ihre Verbindungen zum Istanbul Havalimani (IST) von sieben auf zehn wöchentliche Flüge. Zudem bietet KLM jetzt einen zusätzlichen täglichen Umlauf zwischen Bremen und Amsterdam an. Die engere Taktung verbessert die Anschlussmöglichkeiten zu internationalen Zielen über das Drehkreuz Schiphol.Marc Cezanne, Flughafenchef des Bremen Airport, betont die Bedeutung des Ausbaus der Verbindungen für den Standort: „Mit den neuen Wien-Diensten und der erhöhten Anzahl an Flügen nach Istanbul und Amsterdam können wir unser Angebot an Umsteigemöglichkeiten weiter ausbauen.“ Dies sei ein wichtiger Schritt für den Bremer Airport und dessen Einzugsgebiet, in welchem 13 Millionen Menschen leben, so Cezanne.