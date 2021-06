Zypern: Einreise ohne Test ab 24. Juni

München, 23.06.2021 | 09:40 | soe

Zypern fordert von Einreisenden aus Deutschland ab dem 24. Juni keinen negativen Corona-Test mehr. Da die Bundesrepublik zu diesem Zeitpunkt auf die Liste der von Zypern als „grün“ eingestuften Länder aufgenommen wird, entfällt die Testpflicht als generelle Einreisevoraussetzung. Zypern wird aus deutscher Sicht ebenfalls nicht mehr als Risikogebiet eingestuft, für rückkehrende Urlauber herrschen demzufolge erleichterte Bedingungen.



Zypern erlaubt ab dem 24. Juni die Einreise aus Deutschland ohne Corona-Test.

Bisher mussten Einreisende bei der Ankunft in Zypern einen negativen und maximal 72 Stunden alten PCR-Test vorweisen, ab morgen wird diese Pflicht entfallen. Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen vermerkt, werden jedoch Passagiere ausgewählter Flüge bei der Ankunft in dem Inselstaat getestet. Vollständig Geimpfte genossen bereits zuvor Erleichterungen bei der Einreise, sie waren auch vor der Einordnung Deutschlands in die grüne Kategorie von der Testpflicht befreit. Voraussetzung ist, dass die Impfung vor mindestens 14 Tagen abgeschlossen und mit einem von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zugelassenen Impfstoff, alternativ mit Sputnik V oder dem Sinopharm-Impfstoff, vorgenommen wurde.Weiterhin notwendig ist für eine Reise nach Zypern die vor dem Abflug erfolgende Online-Registrierung, um einen Cyprus Flight Pass zu erhalten. Diese Pflicht gilt für alle Reisenden. Die Registrierung beinhaltet einen Fragebogen und einen weitgehenden Haftungsverzicht gegenüber der Republik Zypern in Bezug auf eine COVID-19-Erkrankung. Wer bereits geimpft ist, muss einen entsprechenden Nachweis ebenfalls anfügen. Der Cyprus Flight Pass ist in ausgedruckter Form auf dem Flug mitzuführen.Viele touristische Einrichtungen in Zypern sind zugänglich, darunter Hotels, gastronomische Betriebe und Geschäfte. Für den Zutritt wird ein negatives Testergebnis, alternativ ein Impf- oder Genesungsnachweis gefordert. Urlauber können jedoch auch ihren Cyprus Flight Pass vorzeigen. Gegebenenfalls werden vor Ort allerdings weitere Tests notwendig, beispielsweise in der Gastronomie oder im Einzelhandel.