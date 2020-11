Zypern führt nächtliche Ausgangssperre ein

München, 06.11.2020 | 11:43 | soe

Zypern setzt im Kampf gegen die Corona-Pandemie nun auch auf eine nächtliche Ausgangssperre. Sie tritt ab sofort landesweit in Kraft und untersagt das Verlassen der Wohnung zwischen 23 und 5 Uhr. Eine Aufhebung der Maßnahme ist frühestens für den Dezember angesetzt. Zudem gilt auf Zypern nun eine Sperrstunde für die Gastronomie.



Restaurants und Bars müssen auf Zypern ab sofort um 22:30 Uhr schließen. Darüber hinaus müssen noch bis mindestens Mitte Januar 2021 von allen Personen über zwölf Jahren im Freien sowie in öffentlich zugänglichen Innenräumen Masken getragen werden. Lebensmittelgeschäfte und Apotheken bleiben vom Öffnungszeitpunkt bis 9 Uhr sowie zwischen 13 und 14 Uhr Senioren und Personen mit Behinderungen vorbehalten. Das Maßnahmenpaket wurde am 4. November durch die zyprische Regierung in einer öffentlichen Ansprache bekanntgegeben.Zypern konnte die Pandemie bisher erfolgreich eindämmen, zuletzt stiegen aber auch auf der Mittelmeerinsel die Infektionszahlen stark an. Seit dem 1. November gilt das Land als Risikogebiet gemäß der Einstufung des Robert Koch-Instituts. Als Hotspots gelten die Städte Limassol und Paphos. Mit den strengeren Maßnahmen wollen die griechischen Behörden einen zweiten vollständigen Lockdown abwenden.