Ägypten eröffnet Sphinx Avenue in Luxor

München, 24.11.2021 | 10:41 | twi

Nach jahrelangen Restaurierungsarbeiten wird am 25. November um 19:30 Uhr Ortszeit die sogenannte Sphinx Avenue im ägyptischen Luxor eröffnet. Die Prachtstraße verbindet den Karnak-Tempel mit dem Luxor-Tempel und wird auf ihren knapp drei Kilometern Länge von hunderten Sphingen flankiert. Die geplante Eröffnungsfeier soll den Umzug von mehreren Mumien, darunter die der Pharaonin Hatschepsut sowie des Pharaos Ramses II., ins Große Ägyptische Museum von Kairo im April 2021 noch übertreffen.



Die über 3.000 Jahre alte Prachtstraße zwischen den Tempelanlagen von Luxor und Karnak wurde 1949 von einem Team ägyptischer Archäologen entdeckt und in den darauffolgenden 72 Jahren ausgegraben und restauriert. Auf 2.700 Metern Länge reihten sich einst 1.057 Statuen auf, von denen die meisten erhalten sind. Die Skulpturen entstanden in unterschiedlichen Phasen des Alten Ägyptens und nehmen daher verschiedene Formen an. Die ältesten sind reine Widderfiguren, die aus der Regierungszeit von Amenophis III. stammen, welche bis etwa 1351 vor Christus andauerte. Die Statuen mit Löwenkörper und Widderkopf entstanden in der Regierungszeit von Tutanchamun und sind etwa 30 Jahre jünger. Der größte Teil der Figuren entstand etwa 1.000 Jahre später und stellt klassische Sphingen mit Löwenkörper und Menschenkopf dar.Die Eröffnungsfeier wird im ägyptischen Fernsehen ausgestrahlt und soll laut Informationen des US-amerikanischen Fernsehsenders Abc News das altägyptische Opet-Fest wiederaufleben lassen. Damit soll der prachtvoll gestaltete Umzug mehrerer Mumien ins Große Ägyptische Museum von Kairo im vergangenen April nochmals übertroffen werden. Das Opet-Fest galt als eine der bedeutendsten Feierlichkeiten im Alten Ägypten und sollte an die Hochzeit des höchsten Gottes Amun-Re mit der Göttin Mut sowie die Geburt des Mondgottes Chons aus dieser Verbindung erinnern. Im Rahmen dieses Fests diente die Sphinx Avenue als heiliger Pfad für religiöse Prozessionen. Diese sollen im Rahmen der Eröffnung der Straße nachgestellt werden, wie Antikenexperte Abdel Rahim Rehan vom ägyptischen Tourismusministerium gegenüber dem Nachrichtenmagazin Egypt Today angab. Mit der Zeremonie möchte Ägypten seine Tourismusindustrie stärken, die nicht nur in Folge der Corona-Pandemie mit Einbrüchen zu kämpfen hatte, so Abc News.Die aufwendigen Ausgrabungsarbeiten konnten erst in diesem Jahr beendet werden, da große Teile der Sphinx Avenue in der Vergangenheit überbaut worden waren. So mussten, nachdem der genaue Verlauf der Straße zwischen 1984 und 2000 ermittelt worden war, hunderte Häuser, mehrere Moscheen sowie eine evangelische Kirche abgerissen werden, um Platz für die antike Prachtstraße zu schaffen. Außerdem musste eine bis zu acht Meter dicke Schicht aus Schutt und Sand abgetragen werden. Darüber hinaus stellten der Arabische Frühling und die damit einhergehenden politischen Unruhen in Ägypten eine Schwierigkeit für die Arbeiten an der Sphinx Avenue dar, weshalb sie zwischen 2011 und 2017 für mehrere Jahre unterbrochen werden mussten.