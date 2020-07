Karibik: Dominica erlaubt Einreise ab 7. August

München, 28.07.2020 | 09:44 | soe

In der Karibik öffnet sich eine weitere Insel wieder für den internationalen Tourismus. Dominica hat angekündigt, seine Grenzen ab dem 7. August wieder für Urlauber aus dem Ausland zu öffnen. Nach einem Bericht des Touristikmagazins FVW hat sich das Eiland mit neuen Sicherheits- und Hygieneprotokollen auf die Wiederöffnung vorbereitet.



Die kleine Insel gilt bislang eher als Geheimtipp in der Karibik, die touristische Infrastruktur wird derzeit stark weiterentwickelt. Für die Sicherheit der Gäste gibt es besonders im Hotelsektor neue Sicherheitsrichtlinien, deren Einhaltung bislang von sechs Unterkünften umgesetzt und vom Gesundheitsamt zertifiziert wurde. Diese sechs Hotels sind ab dem 7. August wieder geöffnet. Auf Dominica gab es seit dem 30. Juni keine dokumentierte Neuinfektion mehr mit dem Coronavirus, alle 18 zuvor infizierten Patienten gelten inzwischen wieder als gesund. Mit Ausnahme der Wasserfälle Trafalgar und Middleham, des Emerald Pool und einiger Abschnitte des Wanderpfades Waitukubuli National Trail sind die Touristenattraktionen der Insel ebenfalls wieder offen.Auch andere Destinationen in der Karibik starten nach der Corona-Pause wieder in den touristischen Betrieb. So empfängt Curaçao seit dem 1. Juli wieder ausländische Urlauber , die Schwesterinsel Aruba kann ebenfalls seit Anfang Juli wieder von Touristen aus Deutschland besucht werden. Beide Inseln fordern von ihren Besuchern zuvor eine digitale Registrierung.