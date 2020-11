Dubai: Neue Attraktionen für 2021

München, 26.11.2020 | 09:30 | soe

Dubai bereitet sich auf den Tourismus für 2021 vor. Sollten Reisen ohne weitgehende Einschränkungen möglich sein, wird die Expo 2021 wie geplant stattfinden. Auch weitere Neueröffnungen von Attraktionen sollen in das Emirat locken.



Der Tourismussektor Dubais plant bereits jetzt das touristische Jahr 2021.

Laut Aussage von Issam Kazim, CEO der Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, werde Dubai 2021 bereit sein, Urlauber zu empfangen. Voraussetzung dafür seien Reisen ohne weitgehende Einschränkungen. Dafür plant die Tourismusbehörde Dubai Tourism bereits jetzt touristische Marketing-Strategien für das gesamte touristische Jahr 2021. So gibt es derzeit keine Pläne, die Expo im Oktober 2021 erneut zu verschieben – ursprünglich hätte diese im Oktober dieses Jahres stattfinden sollen.Im Rahmen der Expo sollen sechs Monate lang täglich neue Events stattfinden. Nun bleibe nach Aussage Kazims noch genug Zeit, die Abläufe der Veranstaltungen bestmöglich zu optimieren. Des Weiteren locken neue Attraktionen in das Emirat: Demnächst steht die Eröffnung des 250 Meter hohen Riesenrads Ain Dubai auf der künstlichen Insel Bluewaters Island an – dies wäre somit das größte Riesenrad der Welt. Ebenso soll das neu eröffneten Theatre of Digital Art Besucher anziehen.Aktuell werden die Vereinigten Arabischen Emirate vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft. Das Auswärtige Amt warnt damit weiterhin von nicht notwendigen, touristischen Reisen. Dennoch ist eine Einreise prinzipiell möglich. Passagiere, die per Direktflug nach Dubai fliegen, müssen hierfür eine Auslandskrankenversicherung sowie ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen können. Eine 14-tägige Quarantäne ist in Dubai damit nicht nötig.